Sårede følelser, skuffede forventninger, jalousi og penge kan koste familieliv. Næsten hver fjerde dansker har brudt med et nært familiemedlem. Det viser en ny YouGov-måling, som B.T. har fået lavet.

I undersøgelsen svarer 23 pct. af de adspurgte, at de har kappet forbindelsen til enten forældre, børn, bedsteforældre eller søskende.

Men vi kan ikke løbe fra familien, lyder det fra mediator Jørn Nedergaard.

»Man kan bilde sig ind, at man har kappet forbindelsen og er fri. Men et brud har konsekvenser, ikke bare for de to, der bryder med hinanden, men også for børnebørn, fætre, kusiner, onkler og tanter – en kæmpe kreds af mennesker. Min mission er at løse op for tragedierne.«

Indtil 2007 var Jørn Nedergaard advokat og hjalp mennesker med at løse deres uoverensstemmelser i en retssal.

»Men den måde at løse konflikter på er ødelæggende for alle parter.«

Derfor uddannede han sig til mediator og mægler i dag mellem mennesker. Mange af dem, der finder vej til hans kontor, har af den ene eller den anden grund mistet kontakten til deres familie.

Fakta Ti råd i en konflikt Bliv ved med at tale sammen. Undgå så vidt muligt, at dialogen stopper. Lad være med at gøre konflikten til et spørgsmål om skyld. Undgå at angribe den anden med bebrejdelser eller gengældelse. Vær rummelig. Husk, at alle gør det bedste, de kan, selv om det ikke ser ud til at være godt nok. Hvis dialogen alligevel afbrydes, så overvind blufærdigheden og indse, at der er tale om en alvorlig konflikt. Forstå, at en konflikt i langt højere grad handler om sårede følelser end om det materielle. Vær ærlig om dine egne følelser og parat til at lytte til andres. Forstå fællesskabets vigtighed, og vær bevidst om din egen rolle. Lad ikke stædigheden bestemme, at den anden skal genoptage dialogen. Undgå, at følelserne tager magten og står i vejen for forståelse og forsoning. Søg hjælp. Kilde: Jørn Nedergaard

»Det er en tung sten i rygsækken at bære rundt på et brud med sin nærmeste familie. I hvert fald hvis man ikke har talt ud. Jo længere man venter, des mere lidelse og desto mere livsenergi spilder man.«

Derfor dropper vi kontakten

Ifølge B.T.s YouGov-undersøgelse er det oftest nordjyder, der kapper tovene til familien. Her svarer 38 pct., at de har brudt med familie, mens midtjyderne ser ud til at være mest tilbøjelige til at bære over med deres nærmeste. Her er det nemlig kun 16 pct., der har vendt et familiemedlem ryggen.

Manglende anerkendelse, manglende kærlighed, alkoholmisbrug og kritik af opdragelse er emner, som danskerne opgiver som typiske årsager til et brud. Jørn Nedergaard mener, det ofte er bagateller, der får os til at miste kontakten.

»Jeg kan godt forstå, hvis pigerne fra Tøndersagen ikke vil have noget at gøre med deres forældre, men jeg oplever ofte, at situationer, der ikke burde føre til brud, udløser dem.«

Den tidligere advokat Jørn Nedergaard tror ikke på, at konflikter mellem mennesker kan løses i en retssal. Privatfoto Vis mere Den tidligere advokat Jørn Nedergaard tror ikke på, at konflikter mellem mennesker kan løses i en retssal. Privatfoto

Fakta Jørn Nedergaard Advokat.

Uddannet mediator.

Arbejder 100 pct. med mediation og har bilagt hundredvis af stridigheder de seneste 11 år.

Læs mere på jornnedergaard.dk.



Dødsfald, arv og bedsteforældre, der ikke står til rådighed til pasning af børnebørnene, kan være den gnist, der kan antænde bålet.

»Det er uenigheder om helt almindelige ting, der får folk til at miste fodfæstet,« siger han og nævner generationsskifte i familievirksomheder som en anden anledning til store konflikter.

Forsoning

»Når en konflikt er endt i et brud, er vi ikke selv i stand til at løse den. Følelserne er så stærke, at vi bliver revet med. Vi blander fakta og følelser i en sprængfarlig cocktail, som ingen mennesker kan håndtere. Vi er bange, forsvarer os og trapper lynhurtigt op fra ingenting til 3. verdenskrig.«

Vil man forsoning, skal man 'komme ærligt til den anden på en ydmyg måde'.

»Man skal tage ansvar for sin egen rolle og oprigtigt ønske en ændring. Man skal ikke kræve noget, men stå ved sin egen smerte. Måske får man et nej i første omgang. Modparten er måske fastlåst i en følelse af vrede, skyld og jalousi og er ikke parat til at reagere på den første henvendelse, men man har sået et frø, der skal have tid til at spire. Nogle gange kan man godt have brug for fred for at kunne forsones.«

Efter en mediation skal familien begynde på et nyt kapitel og møde hinanden på et nyt grundlag.

»Der skal vækkes en forståelse af, at noget skal forandres, og så skal man videre – sammen. Mediation er en handlingsorienteret proces, der går ud på at finde løsninger. At finde en vej. Vi vil ikke bare øge bevidstheden og tale i cirkler. Vi vil fremad – og videre med livet. Det er meget sjældent, jeg har oplevet, at snakken munder ud i konklusionen 'Vi skal ikke ses mere'.«

I virkeligheden handler mediation om tilgivelse:

»Ofte tænker vi, at det har den anden ikke fortjent. Men tilgivelse handler om at tømme sin egen rygsæk for sten.«

Fakta To familiehistorier Et par med halvvoksne børn skulle skilles:

Parret havde søgt hjælp for at sikre sig, at både de og deres børn kom bedst muligt gennem krisen. Alligevel blev det ene barn, der var i tyverne, så vred på den forælder, der ville skilles, at han sagde: »Jeg vil aldrig nogensinde se dig mere«. Beslutningen rev tæppet væk under den forælder, der ville skilles. »Skal jeg leve med den sorg resten af livet?« spurgte hun sig selv og prøvede at presse en kontakt igennem. Men det gjorde kun barnet endnu mere stålsat. Jørn Nedergaard fik lov at arbejde med begge parter, hver for sig. Samtalerne fik den unge til at erkende, at han var nødt til at gå ind i relationen igen. Under mediation lykkes det mor og søn at få talt sammen. Barnet havde efterfølgende brug for, at de havde tid hver for sig, et ønske, som moderen havde svært ved at forstå, men efter pausen var begge parate til at tale de sidste ting på plads. »Det var godt, at moderen holdt hovedet koldt og søgte hjælp. Var begge forsvundet i følelsernes vold, kunne situationen have været fastlåst resten af livet. Nu kommer de til at gå gennem livet som forældre og barn,« spår mediator Jørn Nedergaard. En familievirksomhed stod over for et generationsskifte:

Forældrene var gamle, og der var en flok børn, hvoraf et skulle overtage forretningen. Forældrene var konfliktsky og kunne ikke komme i gang med processen. De frygtede, at det ville komme til et brud, fordi det var svært at tilfredsstille alle. Børnene sagde: »Sig, hvordan I vil gøre det«. Det lød besnærende, men alligevel blev det en lang proces. På trods af forældrenes grundighed og børnenes opfordring til at tale åbnet om skiftet blev et af børnene vred over løsningen. Vreden rettede han mod forældrene, og det endte med et brud. »Men han har netop taget kontakt til mig og vil nu tale om det – i første omgang med sig selv. Men han kommer også til at tale med sine forældre ...,« lover Jørn Nedergaard.