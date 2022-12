Lyt til artiklen

Du står i Føtex og forsøger at regne ud, hvad flæskestegen i køledisken koster, men du kan simpelthen ikke se det, fordi har en kæmpe fedtplet midt på brillerne.

Du tager dem af, pudser dem i trøjen og har genvundet dit syn. Men prisen kan blive dyr. Rigtig dyr.

Denne metode med at pudse brillerne i tøjet kan nemlig ødelægge dine briller.

»Mange bruger deres trøje til at pudse i, men det anbefaler vi bestemt ikke. Jeg kan godt forstå, at man griber til trøjen, som er lige for hånden, men det kan altså skade glassene, fordi trøjen kan være i materiale, der ridser eller kan indeholde snavs, der ridser,« fortæller Gitte Brink Kristensen, klinisk specialist hos Louis Nielsen.

I en ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Louis Nielsen i november i år, fremgår det da også klart, at der er mange, som tyer til denne løsning.

Hele 23,8 procent svarer, at de pudser brillen i deres trøje.

38,9 procent svarer, at de i stedet tyer til renseservietter, når briller skal have klarsyn. Men det kan faktisk også være en rigtig dårlig idé ifølge Gitte Brink Kristensen.

»Renseservietter til briller bliver solgt i det navn, men mange af dem, der er på markedet, kan slide unødigt på glassene, fordi de reelt er lavet af papir. Derfor anbefaler vi heller ikke den løsning.«

I stedet anbefales det, at brillebæreren bruger den mikrofiberklud, som oftest er fulgt med ved købet af brillerne. Den kan i fordel bruges i sammenhæng med brillerens.