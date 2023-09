Hver tiende folkeskoleelev er udfordret i dansk eller matematik, og det skal tages seriøst.

Sådan lyder det fra undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) til Ritzau.

Men det står rigtig slemt til i det sydlige Danmark.

For på Lolland bestod nemlig en fjerdedel ikke matematik og dansk til afgangseksamen i sommer.

Det skriver TV 2 Øst.

Mediet skriver, at i Lolland Kommune, som er landets lavest rangerede kommune, der lå dumpetallet på 25,6 procent, som ikke bestod både matematik og dansk.

Tallene kommer fra en opgørelse lavet af Børne- og Undervisningsministeriet.

Og der er et lille styk op til de næste kommuner på ranglisten, som ligger på en femtedel af eleverne.

Her er det Odsherred og Vordingborg, hvor omkring 20 procent af eleverne ikke bestod.

»Regeringen kommer inden for kort tid til at fremlægge et samlet bud på en styrkelse af folkeskolen. Det vil blandt andet handle om at hjælpe dem, der i dag har det sværest i dansk og matematik,« siger Mattias Tesfaye til Ritzau.

Undervisningsministeren fremhæver den enkeltes motivation, som ifølge ham falder blandt eleverne i de sidste klasser.

Det er et perspektiv, som Mikkel Haarder, der er underdirektør i erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI), er enig i.

»Vi har en undervisning, som ikke er varieret nok, særligt i udskolingen. Jeg tror, at vi taber nogle elever, fordi det bliver for ensformigt og for lidt engagerende,« siger han.

»Vi skal blive bedre til at integrere boglige og praktiske elementer i undervisningen,« tilføjer han.