De første danskere fik stik med en coronavaccine 27. december 2020. Nu har en ud af fire fået første stik.

Hver fjerde dansker har nu fået mindst et af de to påkrævede stik med en coronavaccine. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Et kæmpe tak til alle jer, der arbejder benhårdt for at få vaccinerne ud. Og til danskerne for tålmodigheden. Vi fortsætter arbejdet, skriver ministeren.

De første vaccinestik blev i Danmark givet 27. december, efter at vaccinen fra Pfizer/BioNTech blev godkendt til brug i EU seks dage tidligere.

På lidt mere end fire måneder er vaccinationen af over 1,4 millioner danskere altså påbegyndt. Flere end halvdelen har fået begge vaccinestik.

Siden er en vaccine fra Moderna også godkendt og taget i brug 12. januar, inden de første stik med AstraZenecas ditto blev givet i starten af februar.

Langt de fleste stik, der er givet, er med vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

11. marts blev brugen af AstraZeneca-vaccinen sat på pause og siden droppet helt, efter at der blev set få tilfælde af særlige alvorlige blodpropper blandt vaccinerede.

En fjerde vaccine fra Johnson & Johnson er også godkendt til brug i Danmark. Af samme grund som AstraZeneca-vaccinen bruges den dog ikke.

Begge de droppede vacciner ser alligevel ud til at finde vej til danskerne. Der arbejdes på en model, hvor man kan vælge at blive vaccineret med de to.

Beslutningen om at skrotte de to vacciner har betydet, at der nu går endnu længere tid, før alle danskere forventes at have fået et tilbud om vaccination.

Alle voksne danskere forventes nu at have modtaget et tilbud om at blive vaccineret i slutningen af juli. Først i anden halvdel af august ventes de at have fået begge stik og dermed være færdigvaccinerede.

I den forrige vaccinationskalender var det forventningen, at første stik var tilbudt i slutningen af juli. Andet stik var givet i starten af august.

/ritzau/