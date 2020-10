Personer af ikkevestlig herkomst er overrepræsenteret i statistikker over coronasmittede i Danmark.

En fjerdedel af de, der har været coronasmittet i Danmark, har ikkevestlig baggrund. Dermed er de overrepræsenteret i statistikkerne.

Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI) fredag.

Personer med ikkevestlig herkomst udgør 25,7 procent af de coronasmittede, selv om de kun udgør 8,9 procent af befolkningen, fremgår det.

Især personer fra Somalia, Pakistan og Tyrkiet udgør en stor andel af tilfældene. Der har været mellem 646 og 676 tilfælde per land.

Tallene gælder for hele epidemien frem til og med den første uge af september.

Fra uge 13 og frem har der været en "betydelig højere" andel af personer med ikkevestlig baggrund, som er blevet testet for virusset, står der i rapporten.

Når de i højere grad bliver testet, kan det også føre til, at der er opdaget flere tilfælde i denne gruppe, end man har gjort blandt personer med dansk herkomst.

- Dette kan skyldes, at personer med ikkevestlig herkomst i højere grad er ansat i brancher eller bor under boligforhold, hvor de har større risiko for at blive smittet, står der i rapporten.

Ser man på kommuneniveau, er der særligt mange tilfælde i de store kommuner København, Aarhus, Odense og i mindre grad i Aalborg.

I langt de fleste uger under epidemien har personer med dansk herkomst domineret smittestatistikken herhjemme.

I ugerne 30-33 var et større udbrud af smitte i somaliske miljøer i Aarhus Kommune. Det førte til, at personer med ikkevestlig herkomst udgjorde størstedelen af smittetilfældene i de tre uger.

Torsdag var over 28.000 bekræftet smittet med coronavirus i Danmark. 651, der var konstateret smittet, er døde.

109 var torsdag indlagt med covid-19, som er sygdommen, man får af coronavirus.

/ritzau/