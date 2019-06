Store dele af befolkningen er stadig hægtet af digitaliseringen.

41 procent af alle over 55 år spørger børn eller andre yngre familiemedlemmer til råds, når computeren driller - og 35 procent af de plus-55-årige erkender, at de ikke ville kunne klare sig selv uden hjælpen.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som it-sikkerhedsfirmaet Kaspersky har foretaget blandt 11.000 borgere i 13 lande.

Den peger også på, at blot 46 procent af borgere over 55 år er sikre på, at deres enheder har en opdateret og tilstrækkelig beskyttelse mod virus og andre it-trusler.

Foto: Martin Novak/Panthermedia Vis mere Foto: Martin Novak/Panthermedia

Undersøgelsen viser ifølge Kaspersky selv, at der er behov for bedre uddannelse.

»Den ældre generation er det svage led i vores forbundne samfund, og hjælpen fra de unge familiemedlemmer tager ikke fat om roden på problemet,« siger Thomas Damsgaard, der er chef for Kaspersky i Norden.

Hos Ældre Sagen genkender seniorkonsulent Charlotte Avnsted Vilman problemstillingen.

»Ældre mennesker kan være fortvivlede, fordi det for nogen fortsat er rigtig svært. Det giver frustrationer, og der er fortsat mange, der oplever digitaliseringen af vores samfund som besværlig,« siger hun.

Selv om Danmark er indehaver af EU-mesterskabet i digital selvbetjening, viser tal fra Danmarks Statistik, at 8 procent af de 16-89-årige aldrig er på nettet. Cirka samme andel er fritaget for at modtage digital post fra det offentlige.

»De pårørende spiller en stor rolle i forhold til at hjælpe. Men det kan altså også være rigtig positivt,« siger Charlotte Avnsted Vilman.

Ældre Sagen har gennem mange år tilbudt it-undervisning til ældre - og herfra er erfaringen, at deltagerne bliver stadigt bedre til it.

»Jeg tror, at andelen af ikke-digitale fortsat kommer til at falde, men det ændrer ikke ved, at vi ikke må glemme dem, som fortsat har rigtig svært ved det,« siger Charlotte Avnsted-Vilman.