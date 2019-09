En undersøgelse blandt tusindvis af danskere viser, at mange ikke når deres arbejdsopgaver til tiden.

Næsten hver femte erhvervsaktive dansker oplever, at de ikke eller ofte ikke når alle deres arbejdsopgaver.

Det viser en undersøgelse, som Statens Institut for Folkesundhed, SDU, står bag.

Instituttet har spurgt knap 6500 erhvervsaktive danskere i alderen 16-64 år om deres psykiske arbejdsmiljø - og blandt andet om, hvor ofte det sker, at de ikke når alle arbejdsopgaver.

Lidt flere kvinder end mænd svarer, at de ikke eller ofte ikke bliver færdige til fyraften. Det gælder 20,7 procent af kvinderne og 17,6 procent af mændene.

Ifølge undersøgelsen er der flest blandt toplederne, som har svært ved at nå deres opgaver. Blandt dem svarer 30,4 procent, at de ikke eller ofte ikke når opgaverne.

Undersøgelsen har også spurgt deltagerne, om de har kontrol med og indflydelse på, hvad de laver på arbejdet, og om de får støtte fra deres nærmeste leder.

Her svarer mere end hver fjerde, at det kniber med indflydelse på egne arbejdsopgaver, mens flere end hver anden oplever, at de kun sommetider, sjældent eller aldrig får støtte fra nærmeste overordnede.

/ritzau/