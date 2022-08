Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tissetåren kan komme, når du mindst venter det.

Men hver femte kvinde vil hellere holde sig end at forrette sin nødtørft på et offentligt toilet.

Det viser en undersøgelse, som Voxmeter har lavet for hygiejnevirksomheden Initial.

Og årsagen er simpel: Toiletbrættet er simpelthen alt for ulækkert med rester af urin og fæces.

Bruger du offentlige toiletter?

»Undersøgelsen vidner om, at der generelt er brug for at forbedre hygiejnen på offentlige toiletter. Det er uholdbart at så mange foretrækker helt at holde sig i stedet for at bruge et toilet uden for hjemmet,« siger Maria Brix Balle, som er biolog og hygiejneekspert i Initial.

For 21 procent af kvinderne må der også tages alternative teknikker i brug, når de gør brug af et offentligt toilet.

De nægter nemlig at komme i kontakt med toiletbrættet.

14 procent af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de enten hver gang eller ofte oplever, at der er urin eller fæces på brættet på toiletter uden for hjemmet.

»Først og fremmest er det ganske enkelt ulækkert. Samtidig er problematisk, fordi urin og fæces er med til at sprede bakterier og dermed også infektioner og sygdomme mellem besøgende,« siger Maria Brix Balle.

Hvis du er en af dem, der gør brug af offentlige toiletter, så bør du ifølge Maria Brix Balle altid gøre brættet rent før brug.

Allerbedst er det at gøre brug af en form for spritbaseret renseløsning, som på to minutter vil dræbe 99 procent af bakterierne på brættet.