Næsten 80.000 voksne med ikkevestlig baggrund er kristne, viser en ny analyse, der er den første på området.

Det er forsimplet at sætte lighedstegn mellem muslimer og ikkevestlige indvandrere.

Det viser en ny analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration, som udkommer mandag. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Cirka hver femte ikkevestlige voksne indvandrer og hver tiende ikkevestlige voksne efterkommer identificerer sig som kristne. Det svarer til knap 80.000 personer, skriver avisen.

I alt bor der 356.000 ikkevestlige indvandrere i Danmark. Tæller man også efterkommere med, bor der i Danmark cirka 517.000 personer, som defineres som ikkevestlige.

Analysen er det første forsøg nogensinde på at kortlægge præcist, hvor mange personer med ikkevestlig baggrund herhjemme, der er kristne.

Resultatet er "opsigtsvækkende", mener Rasmus Brygger. Han er stifter af Danmarks Videnscenter for Integration.

- Der er ubetinget alt for lidt fokus på diversiteten i den her gruppe. Mange politikere og medier bruger muslimer og ikkevestlige indvandrere som synonymer, og det slører debatten, siger Rasmus Brygger til Kristeligt Dagblad.

Der er også en anden overraskende konklusion i analysen, mener han.

Det er således under halvdelen af landets ikkevestlige indvandrere, som er muslimer.

Den anden halvdel udgør foruden de 80.000 kristne også mange buddhister, hinduister og personer, der angiver, at de ikke praktiserer nogen religion.

Når det hidtil har været vanskeligt at opgøre antallet af kristne indvandrere i Danmark, skyldes det, at man i Danmark ikke må registrere personers religiøse tilhørsforhold uden samtykke.

Derfor ved Danmarks Statistik ikke, om indvandrere og efterkommere er muslimer, kristne eller noget helt tredje.

Til gengæld må Danmarks Statistik godt registrere folks ophavsland.

Derved opstår kategorierne "vestlige indvandrere" og "ikkevestlige indvandrere", der ofte bruges i den offentlige debat.

Tallet 80.000 kristne er opnået ved at bruge en undersøgelse fra analyseinstituttet Als Research. Her har et repræsentativt udsnit på over 2800 ikkevestlige indvandrere og efterkommere svaret på, hvilken religion de har.

Danmarks Videnscenter for Integration har lavet analysen i samarbejde med Brian Arly Jacobsen, religionssociolog og lektor på Københavns Universitet.

