250 millioner kroner.

Så mange penge har Salling Fondene måttet hive op af lommen til en ny bygning af Bjarke Ingels Group.

I de nye ikoniske bygninger vil Dansk Neuroforksningscenter (DNC) samle verdens førende hjerneforskere og danne basis for de næste store gennembrud i behandlingen af hjernesygdomme.

Hver femte dansker rammes af nemlig af sygdom i hjernen, og det koster 39 milliarder kroner pr. år i indlæggelser, hjemmepleje og medicinske behandlinger.

Men DNC vil gøre op med opdelingen i fysiske og psykiske sygdomme i hjernen og dermed afstigmatisere psykisk sygdom.

Hjerneforskningen kan hjælpe med at forklare den bagvedliggende årsag til nogle af psykiatriens behandlinger mod depression, som for eksempel magnetisk stimulation af hjernen eller elektrochok.

»Med Salling Fondenes støtte til DNC’s kommende bygning er vi et godt skridt på vej mod optimale rammer for at avancere yderligere i verdenseliten inden for neuroforskning og dermed at skabe grundlag for nye banebrydende behandlinger til vores patienter med sygdom i hjerne, rygmarv og nerver samt psykiske lidelser,« siger Jens Christian Hedemann Sørensen, der er lærestolsprofessor i neurokirurgi på Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus Universitetshospital og formand for DNC.

Byggeriet er inspireret af hjernens folder. Foto: BIG, Bjarke Ingels Group Vis mere Byggeriet er inspireret af hjernens folder. Foto: BIG, Bjarke Ingels Group

Det er netop hjernens fantastiske evne til at samle og forbinde viden, der har dannet inspiration for bygningen. Arkitekturen er nemlig inspireret af hjernens foldninger.

»Hjernen er det mest komplekse og tilpasningsdygtige organ i kroppen. Vores design for det nye Neuroforskningscenter replikerer i sin arkitektur det essentielle princip i hjernen – nemlig hjernens folder, som giver hospitalet en stor overflade på begrænset plads. Folderne bruges til at skabe forbindelser, bringe lys og det omkringliggende grønne landskab ind i hospitalet gennem ‘grønne lommer’,« siger Bjarke Ingels, founding partner i BIG, om ideen.

Salling Fondene har doneret 250 millioner kroner til projektet.

»Vi ser Dansk Neuroforskningscenter som en unik mulighed for at sætte streg under Aarhus’ placering på verdenskortet inden for forskning i hjernens sygdomme. Vi har i Salling Fondene haft nogle spændende møder med hospitalsledelsen om udviklingen af de nye og bedre muligheder for diagnosticering og behandling til gavn for patienterne. Byggeriet vil uden tvivl blive et landmark i Aarhus i form af Bjarke Ingels Groups arkitektur, der vil komme til at rumme forskning i verdensklasse,« siger Jens Bjerg Sørensen, bestyrelsesformand for Købmand Herman Sallings Fond.

Bygningen vil komme til at ligge mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital Psykiatri i Aarhus N.