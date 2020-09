Tallet for, hvor mange den gennemsnitlige covid-19-smittede selv smitter, er steget til 1,5 fra 0,9.

Kontakttallet i Danmark er steget fra 0,9 til 1,5, oplyser Statens Serum Institut. Det betyder, at hver covid-19-smittede i gennemsnit smitter 1,5 andre.

Når kontakttallet er over 1 betyder det, at epidemien vokser, og at flere og flere bliver smittet.

Mellem mandag og tirsdag blev der registreret 243 nye tilfælde af smitte med covid-19.

Tallet kommer i kølvandet på en periode med stadig flere smittede.

Det fik mandag sundhedsmyndighederne til at indføre nye restriktioner for 18 kommuner, hvor udbruddet vurderedes til at være mest alvorligt.

I disse kommuner sænkes forsamlingsforbuddet fra 100 til 50, og barer og restauranter, der ellers for nylig fik lov til at holde åbent til klokken 02, skal igen lukke klokken 24.

