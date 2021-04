Selvom man ikke med sikkerhed kan sige, at AstraZeneca-vaccinen har forårsaget en række blodpropper hos vaccinerede danskere, så ser det alligevel ud til, at det har fået betydning for danskernes tillid til vaccinen.

Halvdelen af danskerne vil nemlig takke nej AstraZeneca-vaccinen. Det viser en ny Voxmetermåling.

Her vil helt præcist 45,9 procent af danskerne ikke tage imod netop den vaccine, hvis de får den tilbudt. De resterende procenter i målingen lyder: 30,8 procent vil tage imod AstraZeneca-vaccinen, og 23,3 procent ved det ikke. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge Camilla Foged, professor ved Institut for Farmaci på Københavns Universitet, handler det dog ikke kun om indberetningerne om blodprøver. Tilliden til vaccinen skyldes også andre faktorer.

Vil du selv takke ja til AstraZeneca, hvis du fik den tilbudt?

Hun mener nemlig, at det også kan have haft betydning, at AstraZeneca-vaccinen har en lavere effekt end de andre vacciner. Selvom hun faktisk ikke mener, at man direkte kan sammenligne effektiviteten af de forskellige vacciner.

Hvis du spørger professoren, er AstraZeneca nemlig meget effektiv.

»Men man kan sige, at det ikke er AstraZeneca-vaccinen, der er en dårlig vaccine. Det er bare de andre, der er så meget mere effektive, end de vacciner vi plejer at have,« siger Camilla Foged.

Siden den 11. marts har AstraZeneca været sat på pause. Der er altså ingen danskere, der er blevet vaccineret med den siden. Skulle regeringen og myndighederne dog vælge at tage den i brug igen, handler det altså om at få genskabt tilliden til vaccinen.

AstraZeneca har i slutningen af marts ændret navn til Vaxzevria.