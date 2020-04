En stor del af landets kommuner regner med at kunne genåbne skoler og dagtilbud fra på onsdag.

Omkring halvdelen af kommunerne er klar til at genåbne de første skoler og daginstitutioner fra på onsdag.

Det oplyser Kommunernes Landsforening (KL) i en pressemeddelelse.

KL har i en rundspørge spurgt kommunerne, hvornår de forventer at kunne genåbne de første daginstitutioner og skoler. Det er der kommet svar på fra lidt mere end 80 af landets i alt 98 kommuner.

Ud af 83 kommuner svarer 52 af dem, at de regner med at kunne genåbne daginstitutioner fra på onsdag. Samtidig regner 46 ud af 82 kommuner med at kunne genåbne skoler fra på onsdag.

Resten af kommunerne venter at kunne genåbne i dagene efter på onsdag.

