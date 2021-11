Det var snakken med en anden tillidsmand, der fik Pernille Ring Pedersen til at tage et ekstra kig på sin lønseddel.

Og det var dér, hun bemærkede, at noget manglede.

Den anden tillidsmand havde nemlig helt tilfældigt talt om et særlig tillæg for dem, der arbejder på en specialskole, og det havde Pernille ikke fået noget af, selvom hun selv arbejdede på sådan en i Vejen Kommune.

Da hun tog fat i sine kollegaer og gav deres lønsedler et nærmere eftersyn, stod det hurtigt klart, at tillægget, der også fremgik af overenskomsten, ikke var nogen steder at se.

Pernille tog fat i sin fagforening og leder, der straks tog et nærmere kig på det potentielle problem, og det skulle vise sig, at hun havde gjort sig selv og sine kollegaer en kæmpestor tjeneste.

Hun var sammen med 18 andre kollegaer blevet snydt for tillægget, og det kostede Vejen Kommune intet mindre end 360.000 kroner.

»Der var ingen sure miner, for vores arbejdsplads havde ikke gjort det med vilje, men derfor er det naturligvis stadig vigtigt, at vi fik det klaret,« siger Pernille Ring Pedersen, der er pædagogisk assistent på specialskolen i Vejen.

Denne her historie handler dog ikke kun om Pernille.

Den handler også om den undersøgelse, der viser, at langt flere rent faktisk burde gøre som hende.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har nemlig fået foretaget en undersøgelse fra Epinion, og den viser, at hver anden lønmodtager har oplevet at finde fejl på lønsedlen.

Et tal, der ikke undrer FH selv.

»Det er desværre et problem, vi har kendt til i lang tid. Der er fejl på mange lønsedler, og det behøver ikke at være med ond vilje. Det er reelle fejl, men de skal opdages,« siger næstformand i Fagbevægelsens

Hovedorganisation, Morten Skov Christiansen.

Pernille Ring Pedersen fandt en fejl på sin lønseddel. Det gav hende og kollegaerne næsten en halv million kroner. Foto: Privatfoto

Han nævner en række af de fejl, man oftest støder på.

»Vi hører ofte om tillæg, som det er tilfældet med Pernille. Men det kan også være, om man er placeret på det rigtige løntrin, eller om man får indbetalt det rigtige beløb til pension eller ferie,« siger næstformanden.

I Pernilles tilfælde blev det omkring 20.000 kroner, hun fik udbetalt af Vejen Kommune, mens en anden kollega manglede intet mindre end 64.000 kroner.

»Det er penge, der kan mærkes hver eneste måned, og når jeg hører resultaterne fra undersøgelsen, så synes jeg, det er skræmmende, at der er så mange fejl. De skal opdages, og derfor skal man altid tjekke lønsedlen,« siger Pernille.

Tjekker du din lønseddel igennem efter fejl?

Epinion-undersøgelsen viser nemlig også, at tre ud af fire danskere 'altid eller næsten altid' tjekker deres lønseddel.

Det efterlader en fjerdedel af danskerne, som altså potentielt overser penge, de egentlig er berettiget til at modtage.

»Man skal tjekke sine lønsedler hver måned, og hvis det er svært, kan man jo få hjælp af sin tillidsmand eller fagforening. Det er vigtigt. Meget vigtigt,« siger Morten Skov Christiansen fra Fagbevægelsens

Hovedorganisation.

Epinions undersøgelse er foretaget i perioden 8. til 20. oktober og er gennemført blandt 1.208 15-64 årige personer i arbejde.