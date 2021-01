Seks procent.

Det er antallet af beboere i samtlige danske etageboliger, der lever en hverdag fri eller næsten fri for nabostøj.

De bor i ejendomme, der opfylder de strenge lydkrav, som blev indført i det nyeste bygningsreglement fra 2008. Det skriver Politiken.

Mediet tilføjer, at cirka 500.000 etageboliger i Danmark er ramt af nabostøj – det er lige omkring halvdelen. Disse boliger er opført fra 1850 til 1950, og de hører derfor ikke under et lydkrav.

Støjen i de gamle boliger skyldes, at etageadskillelserne kun er lavet af træ, som er det dårligste materiale til minimere lyden med.

Fra 1930 til 1960 kom der cirka 100.00 nye etageboliger herhjemme, og de blev adskilt med støbte etageadskillelser, hvilket gav en forbedring.

De sidste 60 år er man så begyndt at bruge beton, og det har hjulpet med at minimere støjen eller helt fjernet den i nogle tilfælde.

Politiken skriver, at der findes cirka 65.000 boliger fra årene 2010 til 2019, der opfylder de nyeste krav og dermed giver beboerne en rolig tilværelse. De 65.000 udgør altså seks procent.

Lydisoleringen i de ældre etageboliger kan dog blive bedre, men det kræver, at beboerne er villige til at grave dybt i lommerne.

De bedste løsninger er således nye underlofter eller gulve, og det kan hurtigt løb op i et sekscifret beløb. Mindre kan også gøre det.

Mange kan derfor skære i hvert fald toppen af den generende støj fra naboerne ved blot at lydisolere for eksempel elforsyningen, vandforsyningen, afløb og ventilationsudstyr.«