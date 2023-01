Lyt til artiklen

Det kan betyde død eller barnløshed, men alligevel ignorerer næsten hver anden kvinde i alderen 23 til 29 år at blive screenet for livmoderhalskræft.

Selvom kvinderne, fra de er fyldt 23 år, jævnligt inviteres til screening, er det kun 52,3 procent, der benytter sig af tilbuddet.

Det viser nye tal fra Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram for livmoderhalskræftscreening. Og det er bekymrende, mener Kræftens Bekæmpelse.

»Screening er yderst relevant for kvinder i tyverne. Så det ærgrer mig, at det ikke er flere, der tager imod tilbuddet og bliver tjekket for celleforandringer og dermed beskytter sig mod at udvikle livmoderhalskræft,« siger Janne Bigaard, overlæge og projektchef i Kræftens Bekæmpelse, i en pressemeddelelse.

Screening kan finde forstadier til livmoderhalskræft, inden de udvikler sig til kræft. Hvert år får flere tusind kvinder fjernet forstadier.

Livmoderhalskræft kan stort set udryddes Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at livmoderhalskræft stort set kan udryddes, hvis mindst 90 procent af piger bliver HPV-vaccineret, mindst 70 procent deltager i screening og mindst 90 procent af dem, der har forstadier til livmoderhalskræft, bliver behandlet.

»Det kan have store konsekvenser, hvis celleforandringer ikke bliver opdaget. Hvis celleforandringerne allerede har udviklet sig til kræft, kan det betyde, at livmoderen skal fjernes og kvinder risikerer, at de ikke kan få de børn, de ønsker sig«, fortæller Janne Bigaard.

Hver dag får tæt på én kvinde i Danmark livmoderhalskræft, og hvert år dør 90 af sygdommen, der oftest rammer kvinder midt i 30erne. Op mod to ud af tre kvinder, der får livmoderhalskræft, er ikke blevet screenet regelmæssigt.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er der flere årsager til, at unge kvinder ikke udnytter tilbuddet om screening. Blandt mener mange, at screeningen ikke er relevant eller føler ubehag ved tanken om den gynækologiske undersøgelse.

»Vi kan se, at kvinderne gerne vil deltage, men ‘glemmer’ at bestille tid hos lægen. Mange ved ikke, at de har risiko for at få denne kræftform i en tidlig alder. De føler sig sunde og raske og tænker ikke, at de kan blive ramt af kræft,« forklarer Janne Bigaard.

Blandt kvinder over 29 år bliver 62 procent screenet for livmoderhalskræft indenfor et år.