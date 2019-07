Når bakterier bliver resistente, bliver det sværere at behandle sygdomme og lidelser med antibiotika.

Fem procent af patienterne - det svarer til hver 20. person - på landets skadestuer er smittet med multiresistente bakterier.

Det skriver DR på baggrund af en ny undersøgelse foretaget på otte skadestuer i fire regioner.

- Jeg synes, det er så mange, at vi er nødt til at være bevidste om, at det ikke må sprede sig. Hverken på sygehusene eller ude i samfundet, siger Christian Backer Mogensen til DR.

Han er overlæge på Sygehus Sønderjylland og en af forskerne bag undersøgelsen.

Ifølge overlægen er undersøgelsen "en øjenåbner", der kalder på handling.

- Vi skal gøre alt for at reducere brugen af antibiotika. Vi skal gøre alt for at have hygiejnen i orden på sygehusene. Det er vi blevet helt overbeviste om nu, siger han.

Det er første gang, at danske forskere undersøger omfanget af smitte med resistente bakterier.

At bakterier er resistente betyder, at de ikke er modtagelige over for behandling med gængse typer antibiotika.

Det kan gøre det vanskeligt at behandle visse lidelser og sygdomme.

Hvis en person er blevet inficeret med en resistent bakterie, kan det være svært at behandle eksempelvis en urinvejsinfektion.

- Så står vi dér og ved ikke, hvilken antibiotika vi skal bruge. Vi har måske et enkelt tilbage i skuffen, måske har vi ingenting, siger Christian Backer Mogensen til DR.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anslår, at flere vil dø af multiresistente bakterier end af kræft om 15 til 20 år.

/ritzau/