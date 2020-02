Antallet af gymnasieelever, der har været udsat for digitale krænkelser, er "skræmmende", siger ungekonsulent.

I hver gymnasieklasse sidder der i snit én elev, der i løbet af det seneste år har oplevet, at andre har delt seksuelle billeder eller videoer af dem uden at få lov.

Samtidig sidder der to-tre, der inden for det seneste år har oplevet at modtage et seksuelt billede eller en video af andre, som er delt uden samtykke.

Det viser undersøgelsen UNG19, der er udført af forskere på Statens Institut for Folkesundhed. Det skriver Politiken.

Gymnasieelever er blevet spurgt til, hvad de har sendt og modtaget digitalt gennem de seneste 12 måneder.

Tallene er de første repræsentative tal, der afdækker gymnasieelevers adfærd.

De viser, at fem procent af drengene og fire procent af pigerne har oplevet, at andre har delt seksuelle billeder eller videoer af dem uden at få lov.

Otte procent af pigerne og 12 procent af drengene har modtaget et seksuelt billede eller en video af andre.

Det kan for eksempel være i undertøj eller nøgen, hvor personen på materialet ikke har givet lov til, at det skulle sendes videre.

Tallene er "skræmmende høje". Det mener Christian Mogensen, ungekonsulent på Center for Digital Pædagogik.

Han er dog ikke overrasket over, at så mange unge oplever ulovlig deling af seksuelle billeder og videoer. Det falder i tråd med det, unge fortæller ham, når han holder oplæg på gymnasiale uddannelser.

Selv om drenge og piger ulovligt får delt seksuelle billeder eller videoer omtrent lige ofte, er der i langt de fleste tilfælde himmelvid forskel på konsekvenserne for de to køn, siger Christian Mogensen.

- Drenge bliver delt i kådhed med en dumsmart og humoristisk agenda for øje. Når piger bliver delt, sker det som oftest for at angribe dem og trække dem ned ad den sociale rangstige.

- Pigernes seksualitet er et angrebspunkt: Er de ikke seksuelle nok, er de nogle kællinger. Er de for seksuelle, er de ludere. Linjen, som pigerne skal navigere på, er meget, meget smal.

- Det er et kæmpe ligestillingsproblem, der kommer til udtryk i motiverne for den ulovlige deling af seksuelle billeder, siger han til Politiken.

