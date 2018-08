Kvindelige studerende har lettere ved at finde en bolig i København eller Aarhus end mænd. Cirka hver 10. udlejer på Boligportal.dk vil nemlig kun have kvindelige lejere.

Formuleringer som 'udlejes til kvindelig studerende' er ikke så sjældne endda i de annoncer, der findes med ledige værelser på Boligportal.dk, viser en optælling, som Magisterbladet har foretaget onsdag den 1. august. Mens 11 ud af 100 i København specifikt søgte en kvindelig lejer, var det 10 ud af 100 i Aarhus.

Landsformanden for Lejernes LO, Helene Toxværd, er ikke overrasket.

»Min fornemmelse er, at tallet er højere. De professionelle udlejere er jo kloge nok til ikke at skrive det i en annonce. Men derfor kan de jo godt have det som kriterie alligevel. Mit gæt er, at mange unge mænd bliver sorteret fra undervejs. Det løser sig først, når vi får bygget ungdomsboliger nok,« siger hun til Magisterbladet.

Og selv om det er helt lovligt at skrive, at man foretrækker en kvindelig lejer, så længe man blot lejer et værelse ud, tager Danske Studerendes Fællesråd afstand fra det.

»Folk bliver mere desperate for at få et sted at bo, og nogle får en fordelagtig position på grund af deres køn. Det er urimeligt. Det er vi noget, vi bør noget ved,« siger forkvinde Sana Mahin Doost.

Magisterbladet har også talt med en af de udlejere, der har slået et værelse op til en ung kvinde. Det skyldes blandt andet, at hun mener, at kvinder sørger for at holde lejligheden 'pæn og ordentlig'.

»Der er sikkert mange mandlige lejere, der er rigtigt søde. Men jeg gider ikke, at han skal slæbe damer med hjem og ligge og stinke af bajere hver morgen. Jeg skal ikke opdrage på en 23-årig knægt. Hvis jeg skal have en søn, skal jeg selv føde ham, og det er for sent nu,« siger Charlotte Natasja Roolfs fra København.