En ud af 10 danske mænd lider af Peyronies sygdom – også kaldet 'skæv penis' eller 'krummerik'.

Det viser Projekt Sexus' nyligt udkomne 765 sider lange rapport 'Sex i Danmark', der blev offentliggjort mandag.

Hele 62.675 danskere har deltaget i undersøgelsen, hvoraf 29.209 var mænd.

9,7 procent af de adspurgte mænd enten har eller har haft en skæv penis, hvilket ifølge Sundhed.dk forårsages af en betændelseslignende tilstand i svulmelegemerne i penis.

Ifølge sundhedsportalen medfører en krummerik en del smerter i den første fase – især under rejsning.

Efter op mod et års tid brænder reaktionen ud, hvorefter der dannes arvæv i penis, og det er altså dette arvæv, som får penis til enten at trække skævt ud til siden eller op eller ned.

Grzegorz Fojecki, læge og specialist på området, har tidligere udtalt over for Magasinet Sundhed, at tilstanden er et så følelsesmæssigt og tabubelagt emne, at mænd ofte bider smerterne i sig og afholder sig fra sex.

»Det er vigtigt, at den mand, som oplever den begyndende krumning, kontakter sin læge så tidligt som muligt,« lød hans advarsel.

Ifølge Projekt Sexus' rapport er der ingen regionale forskelle, når det kommer til danske mænd med en krummerik.

Andelen af krummerikker er dog markant mindre blandt mænd med muslimsk kulturbaggrund.

En krummerik kan opereres, hvis den medfører ømhed eller smerter, eller hvis den besværliggør samleje.

Lidelsen er oftest erhvervet med alderen, men det kan også være en medfødt tilstand.



