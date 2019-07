Det folkekære program ‘Hvem vil være millionær’ vender overraskende tilbage på TV 2s sendeflade, men det bliver uden den populære vært Hans Pilgaard.

Hans Pilgaard fortæller til B.T., at han glæder sig over, at programmet vender tilbage, og at det giver god mening at få nyt blod ind i værtsrollen, efter han selv har siddet med svarene på rejsen mod millionen i 13 år.

»Det korte svar på at jeg ikke skal være vært, er, at jeg har så meget andet. Det er jo typisk det, man siger, når man prøver at dække over et eller andet, men det er altså ikke tilfældet her,« fortæller Hans Pilgaard.

Programmet står Hans Pilgaard meget nært, og han glæder sig til at følge med og overvære premieren.

»Da jeg tog over på programmet i sin tid, var jeg i tvivl, om jeg kunne løfte det som den tredje vært efter Peter Kjær og Jes Dorph. Men jeg sagde ja, fordi jeg elskede at se programmet, og der er ikke noget quiz-program, der slår det i sin opbygning,« siger Hans Pilgaard, som har et godt råd til den nye vært, der endnu ikke er fundet.

»Han eller hun skal nyde det. Det er skideskægt, det er tv-quizzens Rolls-Royce at køre i. Det er sjovt, fordi det er så råt med 15 spørgsmål til millionen, og du kan ikke gemme dig i de stole, hverken som gæst eller som vært.«

Hans Pilgaard kommer blandt andre projekter snart på banen med sit første personlige projekt. Det bærer titlen ‘9.A’, og er en miniserie, hvor Hans Pilgaard rejser ud og møder sine gamle klassekammerater og snakker drømme med dem.

‘9.A’ har premiere i de første måneder af 2020 på TV 2.