En hvalros er formentlig slået ud af kurs og ved et tilfælde havnet ved kysten i Thy, vurderer vildtkonsulent.

En usædvanlig gæst har onsdag indfundet sig i Vorupør i Thy. Der er tale om en hvalros, der har lagt sig til rette på stenene ved molen.

- Det er meget sjældent, vi ser hvalrosser i danske farvande. Siden 1900 er det vel sket omkring ti gange, siger vildtkonsulent Tommy Hansen, Naturstyrelsen Thy.

Han vurderer, at den unge hvalros ved et tilfælde er kommet ud af kurs.

- Hvalrosser lever normalt i Ishavet, ved Svalbard, og så er der også en lille bestand ved Shetlandsøerne.

- Så den har formentlig taget turen enten langs Norges eller Storbritanniens kyst, og så er der gået helt kludder i dens retningssans.

Tommy Hansen vurderer, at der er tale om en ung hvalros på formentlig 300-400 kilo.

Hvalrossen har nogle rifter, men det er ifølge vildtkonsulenten helt normalt.

Umiddelbart ser den sund og rask ud, og der er føde nok, hvis den skulle blive sulten.

- Der er masser af krebsdyr, skaldyr og muslinger den kan leve af.

Hvalrossen er allerede blevet lidt af en attraktion.

Men det bedste, man kan gøre, er at lade dyret være i fred, lyder rådet.

- Vi havde håbet, at den ville finde et fredeligt sted, hvor den kunne sove ud. Men hvalrossen valgte så at gå i land ved et af de mest befærdede steder - nemlig ved molen i Vorupør, hvor der også er et havbad, fortæller Tommy Hansen.

Selv om der onsdag har været en del mennesker forbi, er folk generelt gode til at holde afstand.

- Og det er også klogt. For det er et stort dyr. Det har store tænder, og det bider hårdt. Så man skal ikke i nærheden af den.

- Kan man holde 20-25 meter afstand, så er det bedst, siger Tommy Hansen.

Skulle hvalrossen vise sig at være syg, er der ikke meget, vildtkonsulenten kan eller vil stille op.

- Hvis dyret fejler noget, er der meget lidt, vi kan gøre. Det er jo et vildt dyr og et dyr på afveje. Der må naturen gå sin gang.

- Men vi håber da på, at hvalrossen bare får hvilet ud og så svømmer væk igen, siger han.

