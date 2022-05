Først var det en spækhugger – og nu er det er helt andet dyr, der tiltrækker stor opmærksomhed i den nordlige del af landet.

Nemlig en hvalros, der er drevet i landet ved Østerby Strand på Læsø.

Og nyheden om det store dyrs ankomst har siden spredt sig med hast på øen, fortæller Dorte Vinther Larsen.

»Der har været rigtig mange mennesker derude. Jeg var der både i går (mandag, red.) og i dag. Og bare i dag var der 20 i det tidsrum, jeg var der.«

»Det er jo ikke noget, der sker hver dag, så man skal da lige ud og se,« siger Dorte Vinther Larsen.

Hos Naturstyrelsen er man klar over, at hvalrossen tiltrækker publikum. Men samtidig har man også observeret, hvordan folk går lige lovlig tæt på det tonstunge dyr.

Noget, Naturstyrelsen advarer kraftigt imod.

»Hvalrosser er store dyr, som ser dårligt. De er meget nærsynede, og de kan godt blive forskrækket. Så bliv i klitterne, og hold 50 meters afstand.«

»Der er ingen grund til at bevæge sig ned og tage selfies,« siger Mogens Sonne Hansen, der er vildtkonsulent hos Naturstyrelsen.

Kan det være farligt?

»Det ved jeg ikke. Vi er jo ikke så bekendt med dem, men det kan blive voldsomt – det er jo et stort dyr,« siger han og tilføjer, at de kan blive aggressive, hvis de bliver forskrækket.

»Derfor observerer vi den i dag, og hvis folk ikke holder afstand, overvejer vi at sætte skilte op. Der er ingen grund til at genere den, hvis den bare skal ligge i et par dage med fred og ro. Men folk gør det jo ikke af ond vilje, de er måske bare lidt uvidende.«

Hvalrosen ankom mandag – og er i skrivende stund fortsat på stranden. Men det bliver den ikke ved med, hvis man spørger Mogens Sonne Hansen.

Ifølge ham ser hvalrossen nemlig ikke syg ud, hvorfor den formentlig vil ramme bølgerne igen.

Det er anden gang i år, at en hvalros, der ellers er yderst sjælden i Danmark, svømmer ind i dansk farvand. Første gang var i Hirtshals.