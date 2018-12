Den ti meter lange hval nåede at svømme rundt i havnebassinet i Hobro i ti dage, inden den fredag blev fundet død.

I dag søndag er den blevet bjærget i land til havnen i Hobro, hvor den det næste døgn vil ligge til beskuelse på værftet, og tirsdag kan man se den blive dissekeret.

Det er også Hobro Værft, der sejlede ud med deres træskib Valkyrie for at hale hvalen i land.

Skibet har nemlig den fornødne størrelse og tyngde til at trække den tonstunge sejhval ind til havnen.

Hvalen der fredag blev fundet død i Mariager Fjord bliver bugseret ind til havnen i Hobro, søndag den 9. december 2018.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Hvalen der fredag blev fundet død i Mariager Fjord bliver bugseret ind til havnen i Hobro, søndag den 9. december 2018.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Seks dykkere bandt stropper rundt om hvalens krop, som blev hægtet fast til båden, der trak den de cirka fire kilometer videre ind til land.

Her står der en lastbil klar med en kran, der løfter den op til der, hvor den skal ligge ved værftet

Og her vil det være muligt for folk at komme og se den, når den altså bliver lagt til beskuelse ude foran Hobro Værft fra søndag og resten af mandag.

Tirsdag klokken 10 går eksperter fra hele landet så i gang med at dissekere hvalen, hvilket er et større projekt. Det kan tage op til fem timer, siger vildtkonsulent i Naturstyrelsen Kronjylland Ivar Høst og fortæller, hvorfor man vælger at dissekere hvalen.

»Det er for at blive klogere på den. For det første generelt hvaler og sejhvaler, men også lige præcis det her individ, om den fejlede noget, og hvad den fejlede. Det er rigtig mange forskere, der er interesseret i den,« siger Ivar Høst til B.T.

Der kommer forskere fra Statens Naturhistoriske Museum i København, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Aarhus Universitet.

De vil tage prøver, og efterfølgende skal skelettet behandles, så det kan bevares.

Og så er der et overskudsmateriale, der bliver destrueret, fortæller Ivar Høst.