En op til ti meter lang hval er blevet spottet i Mariager Fjord i Nordjylland

Det menes at være en vågehval, der ligger i vandet.

'Den er ikke strandet endnu. Vi holder øje med den. Husk at holde afstand, hvis den strander,' lyder det fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har fanget et billede af hvalen fra oven Foto: Naturstyrelsen Vis mere Naturstyrelsen har fanget et billede af hvalen fra oven Foto: Naturstyrelsen

Carl Chr. Kinze fra hjemmesiden hvaler.dk vurderer, at der er tale om en vågehval.

»Det er sandsynligvis en vågehval. Den er den mindste af bardehvalerne, vi kender fra danske farvande.« siger Carl Chr. Kinze, ifølge ritzau.

»De lever ude i Nordsøen og i Skagerrak. Bestanden har det efter alt at dømme rimelig godt, så det er ikke så mærkeligt, at vi nogle gange ser, at vågehvaler søger ind i fjorde,« siger han.

Også Vejle og Kolding fjorde har tidligere haft besøg af vågehvaler.

Mariager Fjord har så vidt vides ikke tidligere været mål for visit fra en vågehval.

Det er fortsat uvist, om hvalen er strandet, eller om den svømmer rundt på lavt vand.

Hvis det ellers er en sund og rask vågehval, kan den godt selv finde ud igen, vurderer Carl Christian Kinze.

»Hvis den er syg eller svækket af alder, er det en anden sag,« siger han.

Men indtil videre er rådet fra hvaleksperten, at man blot skal nyde synet af det store dyr. Ifølge amtsavisen.dk, så strrømmer folk til.

Eksperter fra Fiskeri- og Søfartsmuseet er ifølge amtsavisen.dk på vej til stedet for at foretage en endelig artsbestemmelse.

/ritzau/