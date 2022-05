Søndag morgen tøffer Lis Pejtersen og hendes mand rundt i deres båd i Limfjorden.

De nyder det gode vejr og roen, da Lis Pejtersen pludselig får øje på noget, der ser yderst mærkværdigt ud.

En gammel Volkswagen boble, der holder på dækket af et stort skib.

»Jeg kigger på min mand og siger: ‘Det var da en frisk parkering’,« fortæller Lis Pejtersen til B.T.

Ved nærmere eftersyn kan man se, at bilen holder på kajen og ikke på dækket af det berømte – og berygtede – skib 'Fulton'. Foto: Lis Pejtersen

Parret kan dog hurtigt se, at der faktisk nærmere er tale om en optisk illusion end så meget andet.

Bilen holder parkeret på kajen bag skibet, men på grund af vandstanden kommer skibets dæk og bilens parkering til at smelte sammen.

»Jeg skynder mig at tage nogle billeder, for jeg tænker, det er sjovt. Særligt når man ser, hvad det er for et skib,« siger Lis Pejtersen.

Skibet på billedet er nemlig ikke et hvilket som helst.

Det er den gamle skonnert Fulton.

»Det er jo et skib, mange på min alder kender, fordi det var sådan et sted, man sendte unge hen for at blive opdraget,« siger Lis Pejtersen og fortsætter:

»Og det var altså noget af en afretning, de fik.«

Den afretning stod Mogens Frohn Nielsen – ‘Skipper’ – for.

I sine erindringer beskriver han sin opdragelsesstil for »hvalpene«, som han kaldte de unge, som kærlig, men fast.

I dag har Fulton en fast besætning, der ikke består af udsatte unge, men har fortsat en lille håndfuld pladser på skibet til unge med problemer.