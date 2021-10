Vil du vide, hvad der sker bag murene på Aarhus Universitetshospital?

Når den erfarne akutlæge Jette Ahrensberg bliver ringet op, fordi en akut syg patient er på vej i helikopter, eller når hjernekirurg Mahmoud Albarazi opererer tumorer eller blødninger i hjernen.

Du har mulighed for at komme helt tæt på hverdagen på hospitalet, når 15 medarbejdere på Skejby fortæller om, hvad der faktisk foregår inde i den enorme bygning.

Hospitalet har lavet en 'audio-storywalk', der hedder 'Lyt til livet på Aarhus Universitetshospital'. Det foregår som en 2,5 kilometers gåtur rundt om hospitalet, hvor du undervejs kan scanne QR-koder på skilte, der åbner for fortællingerne.

Ideen startede under covid-19, fordi de ikke kunne have så mange besøgende på sygehuset.

»Vi vil gerne fortælle om, hvad der foregår, og vi vil gerne have at folk har et forhold til sygehuset, selvom de er raske, for så er det nemmere at komme her som syg. Så har man fået et trygt forhold til stedet,« fortæller kommunikationsmedarbejder Mai Bakmand til B.T.

Få flere nyheder fra Aarhus

Historierne bliver fortalt af medarbejdere, der arbejder med forskellige områder.

Mød eksempelvis børnesygeplejerske Line Yde Plauborg og hør hende fortælle om, hvilken uniform hun tager på i december, eller jordemoder Trine Viskum Karlsen, der næsten hver dag er med til fødselsdag. Hun sætter ord på, hvad der stadig kan gøre hende rørt efter 20 år som jordemoder.

»Man forbinder ofte hospitaler med noget trist, men vi vil også gerne vise et positivt billede af, hvad der foregår her – både for patienterne og også som arbejdsplads,« siger Mai Bakmand.

Man kan enten gå eller cykle rundt på turen, og så kræver det ellers bare, at man har sin telefon med, der kan scanne QR-koder, og så anbefaler de, at man medbringer høretelefoner.

Hver fortælling tager et par minutter, og man kan lytte, mens man går mod næste skilt.