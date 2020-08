En global pandemi har lammet store dele af den internationale rejseaktivitet. Mennesker dør dagligt i tusindvis, mens store dele af verden er lukket ned.

Men på aktiemarkederne er der en feststemning. Herhjemme er det ledende aktieindeks lukket rekordhøjt.

Hvad i alverden sker der?

Det spørgsmål har B.T. stillet Sydbanks aktieanalysechef, Jacob Pedersen.

»Det er rigtigt. Der er feststemning på aktiemarkederne, selvom økonomien er i koma,« siger Jacob Pedersen og kommer med sit bud på, hvorfor en global pandemi er lig med fest på aktiemarkederne.

»Stort set alle lande på verdensplan er kommet med store hjælpepakker. Og det giver markederne en forhåbning om, at de mange konkurser og den stigende ledighed kan bremses. Samtidig sprøjtes der penge ind i økonomien i USA, Japan, EU og andre steder med store markeder,« siger Jacob Pedersen.

Han erkender, at det ser mærkeligt ud, at eksempelvis det danske og amerikanske aktiemarked slår rekorder midt under en af de største kriser i en menneskealder.

»Det er et voldsomt comeback for aktiemarkedet efter det største økonomiske tilbagefald i historien,« siger han med henvisning til at eksempelvis den britiske økonomi er faldet med 22,7 procent i årets seks første måneder. Den tyske faldt med 11,9 procent og den amerikanske faldt med 32,9 procent mellem april og juni.

Det ledende danske aktieindeks, OMX C25, lukkede torsdag rekordhøjt. Foto: Euroinvestor Vis mere Det ledende danske aktieindeks, OMX C25, lukkede torsdag rekordhøjt. Foto: Euroinvestor

»De tager forskud på glæderne,« siger Jacob Nielsen.

De glæder behøver dog ikke nødvendigvis at være specielt store, hvis man spørger aktieeksperten. For selvom der er lyspunkter, så er der fortsat mange ting, der kan gå grueligt galt.

»Man kan som aktieejer godt glæde sig over fremgangen og rekorderne. Men det er er på et spinkelt grundlag. Indtjeningen på verdensplan er fortsat langt under det normale,« siger Jacob Pedersen.

Et af de lyspunkter, som Jacob Pedersen ser, er de danske aktier, som torsdag lukkede i sit højeste niveau i mere end fem år.

»Herhjemme har vores selskaber været dygtige og er overordnet set kommet godt gennem krisen. De har haft god balance, lav gæld og den ene hånd ved, hvad den anden hånd gør,« siger han.