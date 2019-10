Vi kender alle oplevelsen, at vi går ud med skraldet og længe overvejer, hvordan det skal sorteres.

Men den store usikkerhed bliver afløst af selvsikkerhed, når pizzabakken kommer i hånden. Over til pap med den. Men det er faktisk forkert.

Problemet er, at pizzabakken ofte nemlig ikke kun er pap, da den kan være smurt ind i alle mulige forskellige former for madrester.

Det betyder, at pappet kan være forurenet, og der kan blive dannet svampe, som kan være skadelige at arbejde med, lyder det fra Jørgen Niemann Jensen, der er leder af affaldskontoret i Randers Kommune, til DR.

Randers Kommune prøver at komme problemet til livs, fordi der er mange, som smider pizzabakken i containeren med pap.

Det gør man med noget så simpelt som et klistermærke.

På klistermærkerne står der skrevet, at man skal huske at smide bakkerne i restaffald.

42 pizzeriaer i kommunen er indtil videre gået med til at klistre mærkerne på deres bakkerne.

Sorterer du dit affald?

Det store problem er så bare, at når man smider pizzabakkerne i restaffald, så kan det ikke blive genbrugt.

Måske er det en overraskelse for mange, at pizzabakkerne ikke skal sorteres med pap.

Men det er ikke det eneste affald, der kan skabe lidt forvirring. Gavepapir skal nemlig heller ikke blandt papiraffald.

Det skyldes, at det er en blanding mellem papir, plast og nogle gange aluminiumsfolie. Det skal ligesom pizzabakker blandt restaffald.