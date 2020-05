Vasketøjet hang til tørre i solen. Døren til sommerhuset stod på vid gab, så familiens hundehvalp kunne løbe ind og ud. Uden for lå den voksne golden retriever og sov.

Rune arbejdede hjemmefra og havde taget høretelefoner på for at overdøve larmen fra børnene på tre og fem år, der spiste müsli ved spisebordet.

Lisa var ved at gøre rent i køkkenet, da hun ud af køkkenvinduet fik øje på dyret.

Den stod helt stille, 10-15 meter fra huset.

Lisa farede hen til bagdøren for at kalde hundene ind. Rune tog høretelefonerne af og hørte sin fem-årige datter sige:

»Hvad er det, mor?«

Lisa svarede med frygt i stemmen:

»Det er en ulv.«

Rune og Lisas sommerhus ligger på en stor naturgrund nær Ålbæk i Nordjylland. Fra deres vinduer ser de ofte råvildt gå forbi på grunden, og under corona-nedlukningen valgte de at flytte op i sommerhuset for at være tættere på naturen.

Parrets børn løber frit omkring i området, hvor der er en sandkasse og mange gode klatretræer. I de omkringliggende sommerhuse er der mange andre børnefamilier.

Men siden onsdag den 6. maj har de ikke længere turdet lade deres børn opholde sig alene udenfor.

»Ulven er overhovedet ikke sky. Den står 10-15 meter fra den åbne dør og kigger på os. Den vender sig langsomt om uden at vende ørerne bagud, og så går den meget langsomt væk,« fortæller Rune.

Det er netop ulvens reaktion, der bekymrer ham.

»Det er ikke sådan, man ville ønske, at en ulv reagerer. Jeg ville hellere have haft, at den løb væk og var bange for mennesker,« siger Rune.

Han nåede ikke at tage et billede af ulven, men det var der en anden sommerhusgæst i området, der gjorde.

De kalder ham 'Wolfgang'

Marc Bæk Nielsen fortalte fornyligt til B.T., hvordan han og familien ligeledes den 6. maj fik besøg af ulven, imens de spiste morgenmad i deres sommerhus, som ligger i samme område som Runes.

Ulven, som de begge har set samme dag, er formentlig den enlige hanulv, som forskere har døbt 'GW781m'. Den menes at have levet i et område mellem Skagen og Hirtshals siden 2017.

De lokale sommerhusejere kalder den Wolfgang, men Rune er ikke tryg ved, at Wolfgang strejfer omkring der, hvor hans børn løber og leger.

Selvom forskerne siger, at sandsynligheden, for at ulven angriber et menneske, er utrolig lille, er det ikke en risiko, han tør løbe med sine egne børn:

»Jeg kan mærke i min krop, at jeg ikke længere tør lade børnene lege uden for vores sommerhus. Hvad sker der den dag, der sidder et barn i en sandkasse med en is, og ulven kommer forbi?«

Mødet med GW781m har fået Rune til at ændre holdning i ulvedebatten, fortæller han.

»Efter den her oplevelse er jeg enig med dem, der mener, at ulve ikke hører til i Danmark,« siger Rune.

Han ønsker ikke at hans efternavn bliver nævnt i B.T., for efter han ytrede sin holdning til ulve på Facebook, blev han overdænget med hadefulde beskeder og trusler fra vrede ulveelskere.

»Jeg ønsker ikke, at ulven skal skydes, men jeg vil gerne have, at vi har en debat. I Norge har man afgrænsede områder til ulve, men Danmark er for lille et land til, at det kan lade sig gøre,« siger han.

En måde at forhindre ulven i at trænge ind på sommerhusgrunde kunne være at opsætte hegn, men det er ikke tilladt ifølge lokalplanen i sommerhusområdet.