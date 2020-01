Der er en ejendomsmægler, der presser på. Et søvnløst ønske om, at drømmehjemmet ikke ryger til en anden familie. Og måske alligevel en snert af snusfornuft, der lige skal bruge et par ekstra dage på at tænke millioninvesteringen igennem, inden pen sættes til papir - og købskontrakten skrives under.

Beslutningen om, hvor man skal lægge sine sparerkroner plus lidt til, og hvad man i fremtiden vil kalde ”hjem”, er stor – men alligevel har 2019's huskøbere i 14 kommuner høvlet over en måned – og for nogle kommuners vedkommende sågar også over to måneder af den gennemsnitlige salgstid.

Det viser nye tal fra boligsitet Boliga.dk.

»Trods et år fyldt med politisk usikkerhed på den internationale scene fra især handelskrigen mellem USA og Kina samt risikoen for et hårdt Brexit, formåede det økonomiske opsving at holde sig på sporet gennem 2019. Beskæftigelsen var stigende, det samme med de disponible indkomster - og endeligt dykkede renterne til nye rekordniveauer. Det var med til at understøtte appetitten på køb af bolig,« siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom hos Realkredit Danmark.

»Derfor bød 2019 endnu engang på et højt aktivitetsniveau på boligmarkedet. Fremgangen har især været tydeligt på sommerhusmarkedet men også på parcelhusmarkedet. Samtidig har den høje handelsaktivitet været bredt funderet på tværs af landet.«

Samlet set er den gennemsnitlige salgstid på landets villaer og rækkehuse faldet med bare en lille uge fra 2018 til 2019 – så det sidste år i gennemsnit tog 153 dage – eller cirka fem måneder, at sælge sit hus.

Men zoomer man en gang længere ind, er det kommuner som Ringkøbing-Skjern og Fanø, der har oplevet de største fald i de gennemsnitlige salgstider, som var over to måneder kortere i 2019 end i 2018.

Også i Lolland Kommune havde køberne i 2019 mere fart på end året før. Her er den gennemsnitlige salgstid nemlig faldet med lige knap to måneder.

Ejerlejlighederne ryger knap så hurtigt som tidligere

Samlet set er liggetiden for ejerlejligheder i landet steget med ti dage – når man sammenligner 2018 med 2019.

Dermed er salgstiden for landets ejerlejligheder ifølge Boliga.dk den højeste siden 2014, hvor det i gennemsnit tog godt tre og en halv måned at få solgt sin ejerlejlighed.

Tendensen viser sig blandt andet i landets største byer, hvor Odense – som den eneste storbykommune – har stort set uændrede salgstider, mens køberne i Aalborg, København og Aarhus altså i gennemsnit har været to-tre uger længere om at slå til i 2019.

