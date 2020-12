Trine Jepsen har et CV, som kan imponere de fleste.

Hun har både vundet Melodi Grand Prix i 1999 og været vaskeægte popstjerne i 00'erne.

Her var hun en del af den populære popgruppe EyeQ, som vandt Popstars i 2001.

I dag har hun en helt anden anden kasket på til daglig. Hun er direktør på Schackenborg Slot.

Popstars EyeQ. Fra venstre Julie Næslund, Trine Jepsen, Sofie Hviid og Louise Trolle. Foto: Bent Midstrup Vis mere Popstars EyeQ. Fra venstre Julie Næslund, Trine Jepsen, Sofie Hviid og Louise Trolle. Foto: Bent Midstrup

Trine Jepsens forældre havde ellers en klar forventning om, at hun skulle tage en fornuftig uddannelse. Det skriver TV SYD, som har skrevet et portræt af den tidligere popstjerne.

Selvom opvæksten i Holsted i Sydjylland banede vejen for en boglig uddannelse, så havde Trine Jepsen en eventyrlyst og helt andre planer med sit liv. Hun ville være sanger.

Forældrene var skeptiske over for den karrierevej som et decideret arbejde, men succesen voksede med Trine Jepsen, som i begyndelsen af tyverne i 1999 vandt Melodi Grand Prix med 'Denne gang'. Og husker du hende ikke fra det, så gør du måske fra hendes næste store gennembrud. Det var i 2001 på TV 2, som sendte programmet Popstars.

Her vandt Trine Jepsen sammen med popgruppen EyeQ.

Jeg vil altid have musikken med mig. Det ligger som en del af mit DNA, og det kommer aldrig til at forsvinde. Men hvis jeg spiller eller synger nu, er det kun for hyggens skyld. Trine Jepsen

Var du ung i begyndelsen af 00'erne, genkender du højst sandsynligt tonerne til 'The World Outside My Door' eller 'I Want What She's Got'.

Popstjerne-status blev efter to albums udskiftet med de skrå brædder, musicals og desuden flere værtsroller på tv. Derfra til direktørstolen på Schackenborgs slot, som tidligere var i prins Joachims eje.

For godt og vel ti år siden blev Trine Jepsen afdelingschef for Musical- og Teaterlinjen i Holstebro og dernæst direktør for Fonden Nørre Vosborg, der har en herregård.

Og pludselig var en helt ny retning lagt for den tidligere popstjerne.

Generalprøve på Melodi Grand Prix 2006. Sang nr. 9: Trine Jepsen og Christian Bach. Foto: Henning Bagger Vis mere Generalprøve på Melodi Grand Prix 2006. Sang nr. 9: Trine Jepsen og Christian Bach. Foto: Henning Bagger

I dag er hun direktør for Schackenborg Fonden, hvor Trine Jepsen arbejder med at åbne slottet op for offentligheden og gøre det mere tilgængeligt og for alle aldre.

Det kan man se og høre mere om i serien Schackenborg på TV SYD.

Værktøjer fra hendes snoede karriere som musiker, gør hun brug af som formidler.

Og musikken forsvinder ikke bare ud af hende.

»Jeg vil altid have musikken med mig. Det ligger som en del af mit DNA, og det kommer aldrig til at forsvinde. Men hvis jeg spiller eller synger nu, er det kun for hyggens skyld,« siger hun.