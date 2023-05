Hvis du fra tid til anden kører ad Helsingørmotorvejen, kender du sikkert Storkereden.

Den gamle rasteplads, hvor der tidligere lå en velbesøgt café, får nu nyt liv.

Vejdirektoratet skriver i en pressemeddelelse, at den historiske, stråtækkede idyl genåbner i løbet af efteråret.

I gamle dage – det vil i denne sammenhæng sige frem til begyndelsen af 1990erne – var Storkereden et populært udflugtsmål for lokale, hvor der især på lørdage og søndage var rift om bordene.

De seneste ti år har restauranten dog været lukket, men det bliver der altså snart lavet om på.

Energiselskabet OK har indgået en aftale med Vejdirektoratet om at videreføre Storkeredens Café og kiosk. Udover mad, drikke og køreslik, kan folk i elbiler få tanket op. Der kommer nemlig otte ladepunkter på stedet.

»Vi er glade for, at vi har fundet en operatør, som har lyst til at genoplive Storkereden i en ny og moderne udgave med kombineret ladepark og cafédrift. Den kombination tror og håber vi vil være attraktiv for trafikanterne. For når bilen skal lades op, vil mange måske også få lyst til kaffe, snacks og andet, mens de venter,« siger Mette Fynbo, afdelingsleder i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

Storkereden slog første gang dørene op i 1959, og dengang var det den første bemandede motorvejsrasteplads i Danmark.

Sidst i 1990erne tjente bygningen som Vejdirektoratets tilsynskontor i forbindelse med udvidelsen af Helsingørmotorvejen.

Herefter blev Storkereden igen drevet som spisested frem til 2014.

Siden har bygningen været lukket – kun afbrudt af forsøg med foodtrucks på parkeringspladsen.

Kontrakten med OK løber over 15 år.