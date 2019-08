Lørdag morgen før kl. 8 satte en gruppe jyske motorcyklister sig til rette i sadlerne. Efter pitstop på både Fyn og på Sjælland, hvor andre kunne støde til, nåede de deres destination.

Kl 12 kørte 20 brølende motorcykler op foran en villa i Ølstykke, og lokkede en overvældet Silas Roest ud af huset.



Det var til ære for ham, at de havde kørt den lange vej. Det var til ære for ham, at haven var pyntet op. Og det var til ære for ham, at gæster fra nær og fjern begyndte at ankomme.



Lørdag blev der holdt fest med mere end 300 tilmeldte gæster i Ølstykke. Festens midtpunkt var 12-årige Silas, der blev landskendt i maj måned, efter han havde været en tur i Zoo med sin familie.

Silas blev landskendt, da hans mor postede en historie om mobning på facebook. Foto: Troopers For Charity Vis mere Silas blev landskendt, da hans mor postede en historie om mobning på facebook. Foto: Troopers For Charity



Silas Roest lider af den sjældne sygdom Crouzons syndrom, der giver ham en meget karakteristisk ansigtsform.



I zoo havde Silas glædet sig til at se de nye pandaer, men hans oplevelse blev mere end én gang forstyrret af andre børn, der grinede og pegede fingre ad ham, talte grimt til ham eller lavede bræklyde.



Det fik efterfølgende hans mor til at skrive et opråb på facebook, hvor hun opfordrede forældre til at lære deres børn at begå sig overfor mennesker, der ser anderledes ud.



56.000 reagerede på opråbet, der blev delt 20.000 gange, og flere medier fortalte om oplevelserne, der gjorde ‘voldsomt ondt’ på både mor og søn.

Cruzons syndrom Er en medfødt sygdom.

Barnet har sammenvoksning af kraniepladerne og ansigtsknogler. Der fødes to til tre børn om året i Danmark med sygdommen.

Mellem 150 og 200 danskere har syndromet.

Det rammer både drenge og piger. Misdannelserne af kranium og ansigt kan kræve mange operationer.

Bygningsfejl på øjnene og lang- og nærsynethed korrigeres med briller.

De fleste hørenedsættelser kan afhjælpes med høreapparat. Et anderledes udseende kan gøre, at barnet bliver udsat for nysgerrighed, stirren, drillerier eller mobning.

Det kan skade barnets selvfølelse og selvværd.

Kilde Netdoktor



»Det var en hel serie af små hændelser dagen igennem. Børn, der grinede bag hans ryg, sagde 'ad, hvor er han ugly' og 'hvordan kan man have så grimt et fjæs'. Til sidst var bægret så fyldt, at det flød over,« sagde Malene Ramsing Roest dengang til B.T.



Nogle af dem, der reagerede på hendes opråb, var de godgørende foreninger, Troopers For Charity, og motorcykelklubben Stop Mobning NU, der begge frivilligt arbejder mod mobning. De kontaktede familien og tilbød at lave en fest for Silas.

Derfor kørte 20 motorcykler lørdag i konvej gennem Ølstykke med den 12-årige. Derfor tog 25 Star Wars-udklædte troopers imod Silas, da han kom hjem fra turen. Og derfor var der gratis is og tryllekunstner til de mange gæster.



»Vi havde ikke regnet med at holde så stor en fest. Vi troede, at der ville komme 30 mennesker mest fra Silas’ klasse og vores nære familie. Men det er hele hans liv, der er repræsenteret i dag. Venner er kommet fra nær og fjern, der er venner fra hospitalet og fra gymnastikholdet. Det har været meget, meget overvældende - både for os og for Silas,« siger Malene Ramsing Roest.

Frivillige fra Troopers For Charity og Motorcykelklubben Stop mobning NU sammen med Silas. Foto: Troopers For Charity Vis mere Frivillige fra Troopers For Charity og Motorcykelklubben Stop mobning NU sammen med Silas. Foto: Troopers For Charity



Hun er glad for at kunne vise sin søn, ‘at der er mange flere positive mennesker i verden end negative'.



Efter Silas blev landskendt har hans mor oplevet, at nysgerrige er blevet bedre til at henvende sig til sønnen i stedet for at pege fingre bag hans ryg.



»Flere er kommet op til ham og har spurgt til ham. De må gerne kigge og spørge, for det er en hel anderledes kontakt, end når han bare hører: ‘Fy for helvede, du er grim’.«



For to måneder siden besluttede familien og de frivillige fra både Troopers for Charity og Stop mobning NU at vende en af Silas' utallige operationer til en positiv oplevelse.

Trooppers For Charity er frivillige Star Wars entusiaster, der støtter udsatte børn og unge. Her holder de fest for 12-årige Silas. Foto: Troopers For Charity Vis mere Trooppers For Charity er frivillige Star Wars entusiaster, der støtter udsatte børn og unge. Her holder de fest for 12-årige Silas. Foto: Troopers For Charity

Den 11. juni. fik Silas opereret en skrue ind i kraniet. Det var hans 30. operation, men det er langt fra sidste gang, han skal i narkose og opereres.



»Vi regner med, at han i løbet af 1½ år skal have en meget stor operation, hvor han skal have rykket hele mellemansigtet frem,« fortæller hans mor.

Derfor havde han brug for en fest.

Troopers For Charity har fokus på udsatte børn og unge.

»For os er succes, at vi får signaleret, at mobning ikke er ok,« siger Jesper Petersen fra foreningen og slutter:



»Når jeg i dag ser, at Silas smiler og er glad, så har det været en god dag.«