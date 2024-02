Sidste år vakte det stor opsigt, da hejremanden med det borgerlige navn Erik Andersen var død.

I hele 21 år var han kommet i Frederiksberg Have, hvor han fodrede hejrerne, og nu kan det være, at han skal mindes forevigt.

I næste uge skal Miljø- og Teknikudvalget i Frederiksberg Kommune i næste uge behandle et forslag om en mindeplade i det område, hvor hejrerne blev fodret, skriver TV 2 Kosmopol.

Efter han i november gik bort, har Frederiksberg Kommune nemlig modtaget flere henvendelser fra borgere, der ønsker at minde ham.

Hvis forslaget bliver vedtaget, skal det nok ligge mellem Hovedbiblioteket og Retten på Frederiksberg.

Det var nemlig her, at han fodrede hejrerne, da det i 2020 blev forbudt at fodre fuglene i haven.