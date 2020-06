Det begyndte ikke just på den bedste måde. Til gengæld endte det rigtig godt.

Torsdag formiddag kunne Jesper Sørensen, der har charmeret sig ind i mange danskeres hjerter som følge af sin medvirken i dokumentarserien 'Drengen i den gamle krop', række armene i vejret og fremvise beviset på, at han nu har bestået sin køreprøve: Hans midlertidige kørekort.

Det skriver TV 2 Nord.



Jesper Sørensen, der er 22 år, lider som den eneste i Danmark af den yderst sjældne gensygdom progeria, der gør, at kroppen ældes hurtigere end normalt.

Da han blev født, lå det derfor ikke i kortene, at han ville blive særligt gammel, men siden har han overgået alle forventningerne.

Og med alderen har han - som så mange andre - fået flere muligheder. Så som muligheden for at tage et kørekort. Det tog ham dog lige lidt tid, før han følte sig klar til det, fortæller han til TV 2 Nord:

»Jeg har ikke været klar før. Jeg sagde til mig selv for et halvt år siden: 'Nu er jeg parat. Jeg kan godt'. Og nu har jeg det,« fortæller Jesper Sørensen.

Den første teoritime begyndte dog skidt, da han var den, der havde allerflest fejl, da 19 ud af 25 svar var forkerte. Da det var tid til selve teoriprøven, endte det dog helt anderledes, da han var den eneste, der slet ingen fejl havde.

Den unge mand kan derfor nu sættes sig ind i sin specialbyggede Peugeot 208 og køre af sted.

Progeria er en ekstremt sjælden genetisk sygdom, som accelererer aldringsprocessen op til syv gange den normale hastighed.

Mellem en ud af fire millioner til en ud af otte millioner børn anslåes at blive ramt af sygdommen.