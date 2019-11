Aars har gjort det igen: Tændt et juletræ, der får både bysbørn og resten af landet til at spærre øjnene op.

I år er juletræet nemlig slet ikke noget træ.

Faktisk er der ikke så meget som en grannål på den kæmpemæssige metal-installation med lys, pynt og pakker, der fra nu af og hele december pryder Kirketorvet i byen.

»Juletræ vil nok være for stort et ord,« siger formanden for Handelsstandsforeningen i Aars, Mogens Kristensen, da B.T. fanger ham på en telefon få minutter før, årets juletræ skal tændes.

Årets juletræ i Aars er skabt i samarbejde mellem en lokal kunstner og en gruppe unge på byens erhvervsskole.

Han griner lidt, da han skal forklare, hvorfor byen nu igen, igen vækker opsigt med et anderledes juletræ og indrømmer, at de nok bare sætter en ære i at gøre tingene lidt modsat.

»Der er tusindvis af byer, der hævder, at de har verdens pæneste juletræ. Det er meget nemmere at gå den anden vej,« siger han og tilføjer, at byen sidste år havde et pænt og nydeligt træ et andet sted i byen, som ikke fik den mindste omtale.

Som en ekstra gimmick vender årets juletræ på byens centrale plads på hovedet.

»Det gør det, fordi vi gør tingene på en anden måde heroppe, og så er det også for at signalere, at vi i handelsstandsforeningen står på hovedet for kunderne,« fortæller han.

Den vesthimmerlandske købstad har de seneste år sat en ære i at sætte juletræ op, som har skabt overskrifter over hele landet.

En del kan sikkert stadig huske, da byen i 2017 for alvor kom på Danmarkskortet med landets grimmeste juletræ. Det var så skævt, at Handelsstandsforeningen oplevede en sand shitstorm fra utilfredse borgere, og nogle mente sågar, at foreningens medlemmer måtte have 'været spritstive, da de valgte det.'

Sidste år var den så gal igen, da byens juletræsansvarlige havde valgt at sætte et kæmpestort abetræ op på pladsen ved siden af det gamle apotek.

Sådan så juletræet i Aars ud i 2017. Borgerne var mildest talt ikke tilfredse.

Samtidig fik foreningen voldsom kritik, fordi man i sin iver efter at pynte byen op til jul, havde hamret en masse lyskæder i et kunstværk af Per Kirkeby.

Derfor har de forretningsdrivende i år valgt at indgå et samarbejde med kunstneren Peer Poulsen. Det er ham, der har designet træet, og så har en gruppe elever fra byens erhvervsskole skabt det i metal. Og så har handelsstandsforeningens juletræsansvarlige Jørgen Sørensen også haft en finger med i spillet.

De to seneste år har byens juletræ skabt voldsom debat. Hvordan det går i år tør Mogens Kristensen ikke spå om, men de foreløbige reaktioner har været positive.

Og er man ikke så meget til den kunstneriske udgave af et juletræ, så er der fire andre helt traditionelle træ rundt om i byen, som man kan nyde synet af i stedet.