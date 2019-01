Amy Steen blev landskendt i 2012, da hun med magt blev tvangsfjernet fra sin plejefamilie, og de voldsomme scener siden gik landet rundt.

Oprindeligt blev Amy Steen adopteret fra Etiopien og har i mange år kæmpet med systemet for at få lov til at se sin biologiske familie. I dag er alt dog forandret.

I foråret fyldte Amy Steen nemlig 18 år, og det betyder, hun for første gang i sit liv frit kan rejse til Etiopien og besøge sin biologiske mor og søster.

»Jeg har ventet på det her, siden jeg blev adopteret, tror jeg. Jeg fejrede ikke dagen på nogen særlig måde, men jeg havde glædet mig til, at jeg endelig kunne bestemme selv,« fortæller Amy Steen til B.T.

Any Steen bor i dag i en ungdomsbolig i Næstved og har fået et job på et plejehjem. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I den nye dokumentarfilm ‘Amys Vilje’ har instruktør Katrine W. Kjær, der tidligere har stået bag dokumentaren 'Adoptionens pris' om pigen Masho, fulgt Amy Steen gennem fem år, fra hun var 13 og frem til sommer sidste år.

Amy Steen blev i en alder af ni år adopteret sammen med sin søster fra Etiopien, fordi hendes biologiske mor var syg med hiv og troede, hun skulle dø. Adoptionen var dog ikke vellykket, og Amy Steen kom siden i plejefamilie, hvor hun havde det godt. I 2012 fik hendes sag stor opmærksomhed, da hun med magt blev tvangsfjernet fra plejefamilien af pædagoger fra Næstved Kommune, mens politiet også var tilstede.

Ombudsmanden gik efterfølgende ind i sagen og udtalte, at Næstved Kommune havde handlet ulovligt og med unødig brug af magt.

Selvom det er seks år siden i dag, så sidder oplevelsen stadig dybt i den i dag 18-årige Amy.

Sagen om Amy Amy blev som ni-årig adopteret fra Etiopien, fordi hendes mor troede, hun skulle dø af HIV.

Hun havde det svært hos sin adoptivfamilie og kom siden i pleje.

Hele Danmark så senere, hvordan Amy med magt blev tvangsfjernet fra plejefamilien. Siden kom hun dog tilbage.

I mange år har Amy uden held forsøgt at få tilladelse til at besøge sin biologiske familie i Etiopien.

For to år siden flygtede hun derfor ud af Danmark og til Etiopien.

I dag er Amy 18 år, kan selv bestemme, og rejser mellem begge lande.

»Jeg har set klippet én gang sammen med en anden, men aldrig helt til ende. Jeg har det meget svært ved det, og jeg hader lyden af det. Jeg kan ikke se det, det er meget svært for mig, for så kommer alt bare tilbage. Jeg var magtesløs i den situation,« forklarer Amy Steen og tilføjer:

»Jeg føler, de stemplede mig som en kriminel. Det var voldsomt, og der var politibetjente. Jeg hader også politiet i dag, for de stod og kiggede på, mens jeg blev trukket ud gennem huset.«

Efter tvangsfjernelsen fik Amy Steen lov at vende tilbage til sin plejefamilie, men herfra var kvalerne ikke slut. Amy fik, som det også fremgår af den nye dokumentar, afslag fra kommunen og Ombudsmanden på at besøge sin biologiske mor i Etiopien. Men for to år siden valgte Amy en aften at være ligeglad med reglerne og stak af til Etiopien med hjælp fra organisationen Against Child Trafficking.

I dag er Amy Steen netop hjemvendt efter fire måneder i sit hjemland, og med sig har hun sin biologiske søster Beti, som er i Danmark for første gang.

Amy Steen er i dag 18 år. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det har givet Amy Steen en enorm ro, at hun nu frit kan rejse mellem de to lande. Men hun føler stadig en stor splittelse.

»Hvis jeg har mulighed for det, vil jeg gerne bo i begge lande. Jeg har venner, kæreste og relationer her i Danmark, og så har jeg min familie i Etiopien. Det er også det, der gør, det hele er enormt svært og splittet. Man ved ikke, hvor man hører til,« forklarer Amy Steen.

Hun taler i dag det etiopiske sprog amharisk flydende, men inden da havde hun længe ofte følt sig udenfor.

»Vi tog tit på café, hvor jeg blev helt vildt ked af det. Mange mennesker troede, jeg var helt vildt snobbet, fordi jeg talte engelsk, mens jeg sad med min familie.« fortæller Amy Steen.

Amy Steen har i dag lært det etiopiske sprog amharisk flydende. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Senere tog hun dog tilbage til samme café og fortalte, hvordan det hang sammen, og den pågældende tjener blev noget flov. Også i Danmark oplever Amy, at hun ikke altid bliver forstået.

»Da jeg blev tvangsfjernet, var der en ældre herre, der skrev, at jeg var så heldig, og jeg skulle værdsætte at være i Danmark, for ellers var jeg måske endt på gaden. Men jeg ville ikke have rige Danmark, og det var aldrig mit ønske,« fortæller Amy Steen.

Hendes egne venner kan også sætte spørgsmålstegn og spørge, om hun egentlig vil bo i Etiopien, når der nu er så fattigt.

»Det er rigtigt, man ikke har meget, men min mor har mig, og jeg har hende, og det er mere værd end hus og penge for os,« siger hun.

Amy Steen i Kongens Have. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Amy Steen drømmer om i fremtiden at bruge sine egne erfaringer til at hjælpe andre.

»Lige meget hvordan du kigger på det, så vil der altid opstå problemer for børnene efter en adoption. Selv da jeg var ældre og vidste, jeg var adopteret, havde jeg stadig virkelig mange spørgsmål,« siger Amy Steen og tilføjer:

»Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel, og hvis nogle adoptivbørn og adoptivforældre ikke har godt samvær, så kan jeg virkelig sætte mig ind i det og forhåbentlig hjælpe.«

Filmen 'Amys Vilje' har forpremiere i Grand tirsdag og bliver torsdag vist på TV 2.