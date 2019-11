Advarslen kommer hvert år, men det gør den bestemt ikke mindre nyttig.

Atter en gang er det nemlig vigtigt at huske skattereglerne, hvis man er en af de hårdtarbejdende danskere, der kan se frem til at få en julegave fra sin chef.

Hvis man ikke passer på, kan det nemlig blive en dyr affære.

Det skriver Finans, som minder om, at en julegave kun er skattefri, hvis den maksimalt har kostet 800 kroner - hvis gaven er dyrere end det, skal der betales skat af det overskydende beløb.

Det vil altså sige, at hvis du har en barmhjertig og juleelskende chef, der forsøger at være ekstra gavmild i år, skal du huske, at du selv kan ende med en skatteregning.

Hvis chefen giver et gavekort i julegave, kan det endda gå galt langt før de famøse 800 kroner.

De fleste gavekort kan nemlig ikke gives skattefrit og udløser derfor en regning fra Skattestyrelsen.

Revisionsfirmaet BDO har for eksempel - ifølge Finans - oplevet, at et gavekort på blot 50 kroner efterfølgende er blevet beskattet.

Heldigvis er der en forholdsvis nem måde at undgå skatteregningen på, hvis din chef vil forære dig et gavekort.

Du skal blot få ham eller hende til at vælge et gavekort, hvor du selv kan vælge mellem en række produkter, som er udvalgt af arbejdsgiveren.

Som ekstrainfo kan fortælles, at det samme gælder, når det kommer til smartboxes eller gavebeviser til bestemte restauranter eller lignende.

Pengegaver er altid skattepligtige, så her er der ingen tricks til at slippe for regningen.