Der registreres fortsat et stigende antal smittetilfælde af abekopper i Europa.

Derfor kommer Sundhedsstyrelsen nu med det, der bliver kaldt 'Lidt gode råd om abekopper – hvis du skal ud at rejse i sommer'.

»Hvis man mistænker, at man er smittet med abekopper, skal man undgå tæt kontakt til andre og kontakte læge pr. telefon snarest muligt,« siger afdelingslæge Gideon Ertner fra Sundhedsstyrelsen.

Siden det første tilfælde i Europa blev registreret 7. maj, har der her været mere end 4.100 bekræftede tilfælde – flest i Storbritannien, Tyskland, Spanien, Portugal, Frankrig og Holland. Det er stort set allesammen lande, danskere i vid udstrækning kan have som feriemål i den kommende tid.

I Danmark har der været 26 kendte smittetilfælde, og omkring halvdelen er smittet i forbindelse med udlandsrejser.

Sundhedsstyrelsen har ikke særlige anbefalinger i forhold til at forebygge smitten, men det lyder: At man husker på god hygiejne med hyppig håndvask med vand og sæbe eller håndsprit, ligesom vi opfordrer til at dyrke sikker sex.

For smitte mellem mennesker sker ved tæt kontakt. Eller ved at man deler tøj eller sengetøj.

Og så har de nuværende tilfælde i Europa med smitte primært været blandt mænd, som har haft sex med mænd, ofte i forbindelse med rejser.

»Smitten er især set blandt mænd, der har sex med mænd, og derfor skal især denne gruppe være særligt opmærksomme, hvis man er sammen med nye partnere,« siger afdelingslæge Gideon Ertner

Symptomer på abekopper er: feber, kulderystelser og udslæt med knopper eller blærer på huden, for eksempel i skridtet. Oftest er sygdommen mild og varer to-fire uger. Udslættene kan dog være meget generende og kan give ar, når blærerne heler.