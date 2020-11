Der tændes mange levende lys i danskernes hjem hen over julen, men ligeså hyggeligt som adventskranse og kalenderlys kan være, lige så dyrt kan de koste. I hvert fald, hvis man glemmer at slukke dem.

Det har en person fra Egå ved Aarhus erfaret, efter der lørdag formiddag opstod brand i vedkommendes villa, hvilket resulterede i, at beboeren blev sigtet for overtrædelse af brandlovgivningen.

Det lader nemlig til, at et glemt stearinlys var årsag til branden, oplyser vagtchefen hos Østjyllands Politi til TV 2 Østjylland.

Og når man er med forårsage brand uagtsomt, bliver man mødt med et bødekrav. Der står den glemsomme beboer nu til en bøde på mellem 3.000 og 5.000 kroner.

Hvert år oplever politiet lignende situationer i forbindelse med julens komme.

»Det er et tilbagevendende problem, ligesom når folk glemmer en gryde under madlavningen eller strygejernet. Det er det samme ansvar, som gør sig gældende,« siger vagtchef Jes Frederiksen til mediet og tilføjer:

»I de fleste tilfælde sker det uagtsomt, da det sker i glemsomhed, men man bliver altså pålagt et bødekrav alligevel.«

Politiet opfordrer derfor til, at folk i juleperioden er ekstra opmærksomme på at sørge for at få slukket deres levende lys.