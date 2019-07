Mens mange forældre er indoktrinerede til at smøre de små arme og ben ind i solcreme, kan nogle glemme at børns øjne også er særligt udsatte for solens stråler.

De små øjne er selvfølgelig rustede til at blive udsat for UV-stråling i kortere perioder, når de leger på legepladsen eller løber rundt på stranden.

Men skal børnene være ude en hel dag, skal øjnene beskyttes med solhat og solbriller, råder optikerkæden Synoptik og Kræftens Bekæmpelse.

Soleksponering på øjnene kan potentielt være med til at fremkalde langvarige skader, komplikationer og øjensygdomme som hornhindeskader, grå stær og nethindeskader senere i livet.

»Børn er særligt sårbare overfor solens stråler, da deres pupiller er større. Deres linser er mere klare end voksnes, så der trænger mere UV-lys ind i øjet,« siger Annette Slyngborg, der er klinisk fagspecialist hos Synoptik.

Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at man beskytter hud og øjne, så snart UV-indekset passerer 3.

Og det er hele munderingen med både hat, briller og solcreme. En solhat er for eksempel ikke nok, hvis børn opholder sig ude i vandet.

Solens stråler kan nemlig reflekteres i overflader som vand, beton og sand og virke forstærkende op i øjnene.

Det kan derfor være en god idé at gå efter solbriller, der beskytter mod UVA- og UVB-stråling - altså de ultraviolette stråler, der trænger igennem ozonlaget og rammer jorden.

Kræftens Bekæmpelses Solkampagne råder til køb af store og tætsiddende solbriller med sidebeskyttelse, der er mærket EPF.

Børn under et år må ikke opholde sig i direkte sol.

Solens UV-stråling er stærkest mellem 12 og 15, så det er en god idé at holde sig i skyggen her.