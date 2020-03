'Huset brænder'.

Sådan lyder det kort og kontant fra Dansk Industri i denne kriseramte corona-tid, hvor det danske erhvervsliv er hårdt ramt.

Regeringen har søsat diverse hjælpepakker, der blandt andet inkluderer løntilskud til hjemsendte medarbejdere og kompensation for faste udgifter i pressede virksomheder, og det er i den grad noget, som er velmodtaget i erhverslivet.

I hvert fald fortæller Erhvervsstyrelsen, at de har brug for op mod 500 nye medarbejdere, hvis de skal kunne håndtere de mange ansøgninger fra danske virksomheder i køvandet på regeringens hjælpepakker.

Det skriver Watch Medier,

'Håndteringen af ordningerne kræver mange ressourcer. Der er et IT-setup, der skal på plads, og vi har ansat de første 60 folk til sagsbehandling og forventer at hyre mange flere over de kommende uger. I alt forventer vi at få brug for op mod 500 medarbejdere til at håndtere kompensationsordningerne,' skriver Erhvervsstyrelsens presseafdeling i en mail til Watch Medier.

Erhvervsstyrelsen oplyser desuden, at der er tale om midlertidige ansættelser.

Og det kan da heller ikke gå tjept nok med hjælpepakkerne og de dertilhørende cirka 500 ansættelser.

I hvert fald ikke, hvis man spørger Dansk Industri, der i en pressemeddelelse understreger, at hjælpepakkerne skal gennemføres hurtigst muligt, hvis de pressede virksomheder skal overleve.

'Huset brænder, og med hjælpepakkerne har vi fået lagt nogle af de brandslanger ud, som der er så akut brug for. Nu handler det om hurtigst muligt at få tryk i slangerne. Med andre ord skal hjælpepakkerne virkelig ud og virke i virksomhederne. Det haster,' siger DI-topchef Lars Sandahl Sørensen i pressemeddelelsen.



Regeringen med Mette Frederiksen (S) i spidsen valgte mandag at forlænge de restriktioner, der i første omgang 'kun' skulle have varet i 14 dage.

Restriktionerne varer nu i stedet helt frem til den 13. april, hvilket betyder, at en lang række butikker, restauranter, shoppingcentre, frisører, natklubber, tatovører etc. skal holdes lukket til efter påske.

Restauranter og caféer har dog mulighed for at levere takeaway, selvom selve spisestederne er lukkede.