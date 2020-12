135 husstande i den lille by Gelsted har fået ødelagt julestemningen.

»Den eller de personer, der har gjort det, må havde virkelig dårlig samvittighed,« siger Flemming Olesen.

Til Sn.dk fortæller formanden for grundejerforeningen Engmosen, hvordan en eller flere tyve har saboteret den juletradition, som beboerne ellers har hygget sig med i de seneste fire år.

For 1. december skulle de mange husejere nemlig have været samlet til en lille komsammen, hvor lysene i årets fælles-juletræ skulle være blevet tændt. Om morgenen på den første dag i den sidste måned var det fire-fem meter høje træ dog væk.

Sådan så det ud, da lysene i træet blev testet – og sådan blev det fundet 1. december. Vis mere Sådan så det ud, da lysene i træet blev testet – og sådan blev det fundet 1. december.

I stedet fandt Flemming Olesen det i nærheden. Mange grene var blevet skåret af – og 40-50 meter lyskæder var blevet stjålet.

Som grundejerforeningen skriver i et opslag på Facebook: »Før der går selvsving i den med børn og hærværk, skal I vide at det her har været et stort arbejde, der ihvertfald har taget 30-45 minutter at klippe alle strips og tage kæderne af. Det er helt sikkert ikke bare drengestreger, og det er naturligvis blevet politianmeldt.«

På grund af tyveriet blev julefesten i Engmosen derfor aflyst.

»Vi håber at tyven sidder tilbage med dårlig samvittighed (men det gør den slags usle mennesker nok ikke),« skriver grundejerforeningen på Facebook.

Flemming Olesen siger til Sn.dk, at han regner med at få skaffet et nyt juletræ til de 135 husstande, så der alligevel kan komme lidt julestemning.