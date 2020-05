Birgit Philipp er husejer i København og betaler en høj ejendomsskat.

Fredag var der umiddelbart gode nyheder til hende og resten af landets boligejere.

Sådan blev det i hvert fald solgt, da skatteminister Morten Bødskov (S) meldte ud, at boligejerne kan se frem til en skattelettelse, fordi de må vente yderligere tre år på nye vurderinger og dermed en lavere boligskat.

»Vi bliver holdt for nar,« siger Birgit Philipp.

Reaktionen kommer, fordi økonomer fortæller til B.T., at regeringens nye boligpakke koster boligejerne, fordi de ikke bliver kompenseret én til én for det forsinkede vurderingssystem.

Jyske Banks økonom og afdelingschef Mikkel Høegh har analyseret de tal, Skatteministeriet har lagt frem.

Han fortæller, at husejere i de dyrere kommuner som eksempelvis København kan miste op til 24.000 kroner de næste tre år.

»Har man fået det indtryk, at aftalen kompenserer 100 procent for, at vurderingerne ikke kommer i 2021, så tager man fejl,« siger han og tilføjer, at det koster husejerne over hele landet.

Forklaringen er, at regeringen har været nødsaget til at udskyde indførelsen af det nye vurderingssystem til 2024 på grund af it-problemer.

Dermed går boligejerne glip af tre års nedsættelse af skatten. Det er det tab, regeringen med aftalen forsøger at råde bod på. Problemet er bare – ifølge Mikkel Høegh – at de faktiske skattelettelser i første omgang er peanuts i forhold til de lettelser, boligejerne havde fået, hvis Skattestyrelsens system var blevet færdig til tiden, nemlig i 2021.

Det skortede ellers ikke på forsikringer om 'tryghed for boligejerne', da Morten Bødskov flankeret af skatteordførerne fra et bredt flertal i Folketinget fredag lod danskerne forstå, at udskydelsen af det nye skattesystem 'ikke måtte betyde skattestigninger'.

Boligpakken indebærer blandt andet, at grundskylden ikke må stige med mere end 2,8 procent det kommende år. Derudover ligger det i aftalen, at boligejere, der har betalt for meget på grund af for høje vurderinger, bliver kompenseret med i alt 13 milliarder kroner.

Men i praksis må mange boligejere de kommende år kigge langt efter en kompensation.

Baseret på tallene fra Skatteministeriet vurderer Mikkel Høegh, at husejere med 'et typisk hus' i København, Ishøj, Halsnæs, Odsherred og Roskilde vil »miste« mellem ca. 15.000 og 24.000 kroner fra 2021 til 2024.

I Hvidovre, Tårnby, Gladsaxe, Brøndby og Dragør nøjes husejerne med at miste ca. 3000 kroner. Også Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit, fortæller, at boligejerne i en lang række kommuner i første omgang taber på boligaftalen

»Især de boligejere, som stod til en stor skattelettelse i 2021, skal betale en højere regning mellem 2021 og 2024,« siger hun.

En af dem, der havde set frem til en lavere skat, er Birgit Philipp, der har hus i København.

Hun og hendes mand betaler mere end 60.000 kroner om året i ejendomsskat. Til næste år vil hun få en skattelettelse på 400 kroner, fremgår det af Skatteministeriets tal.

Mikkel Høegh fra Jyske Bank vurderer, at et hus med en ejendomsskat på 60.000 i København stod til en skattelettelse på i hvert fald 8000 kroner i 2021, dvs. 24.000 kroner frem til 2024.

»Det havde klædt politikerne at kompensere os én til én i forhold til de skattelettelser, vi var blevet stillet i udsigt,« siger Birgit Philipp, der ud over at være husejer er næstformand i interesseorganisationen Grundejeren.dk.

»Umiddelbart var boligskattepakken jo en god nyhed for os boligejere. Men jeg synes ikke, at det fremgik, at det reelt kommer til at koste os penge. Så på en eller anden måde bliver vi jo holdt for nar,« siger Birgit Philipp, der bor i et hus fra 1928 i bydelen Valby.

Derudover skulle der, ifølge aftalen, være 'en varig lempelse på 600 mio. kroner, fordi systemet udskydes i tre år'. Det beløb kompenserer ifølge Skatteministeriet for de skattelettelser, som boligejerne går glip af på grund af udskydelsen til 2024.

Den kompenserer dog langtfra husejerne i kroner og øre, mener Mikkel Høegh.

»Den bygger på nogle teoretiske forudsætninger, som sjældent stemmer overens med virkeligheden. Også på længere sigt er der en sandsynlighed for tab,« siger han.

Det har ikke været muligt at få et interview med skatteminister Morten Bødskov.