Længere perioder med høje temperaturer og ingen regn kan få huse flere steder i landet til at revne.

Meget fed lerjord langs den jyske østkyst øger nemlig risikoen for såkaldte sætningsskader.

Det oplyser DMR Geoteknik i Kolding til TV Syd.dk.

Virksomheden mærker i den nuværende tørkeperiode, at der kommer flere skader på huse.

»Vi har været ude og tage jordprøver ved de første huse med skader, og vi forventer, at der kommer flere i den kommende tid,« siger Richard Churruca, der er fagchef i DMR Geoteknik til tvsyd.dk.

Der er da også mulighed for at få erstatning, hvis en hus får skader på grund af skaden.

1. juli 2022 trådte en ny tørkeskadeordning nemlig i kraft. Det betyder, at det er muligt at få erstatning for bygningsskader, hvis de er forårsaget af langvarig tørke i undergrunden.

Siden det blev muligt at søge erstatning, er det kommet omkring 100 anmeldelser, oplyser Naturskaderådet.