Hus Forbi tager afstand til Men In Black, efter de har sat hjemløseavisen på som hovedtaler under protestgruppens demonstration lørdag.

De vil bestemt ikke associeres med gruppen, der protesterer mod regeringens håndtering af coronasituationen.

»De har også skrevet Hus Forbi øverst på deres plakat, det er et godt spørgsmål, hvorfor de har gjort det. Vi har intet med dem at gøre,« lyder det fra Hus Forbis redaktør Poul Struve Nielsen.

Dog har der været en aftale om, at en sælger, der er tilknyttet Hus Forbi skulle have holdt en tale under lørdagens demonstration. Han sprang dog fra igen, fortæller redaktøren.

Men In Black demonstrerer på Rådhuspladsen i København lørdag, hvor de tilbød hjemløse tøj, mad og en klipning. Foto: Emil Helms

Han fortæller, at det Men In Black kæmper for, er meget langt fra det, som Hus Forbi anbefaler og hjælper deres sælgere med.

»Vi gør meget for at sørge for, vores sælgere bruger værnemidler og holder god afstand. Vi kæmper også for, at alle skal have vaccinen. Mange af de hjemløse er særligt udsatte,« siger Poul Struve Nielsen.

Sammen med andre organisationer på hjemløseområdet har Hus Forbi lagt ekstra pres på regeringen for at hjælpe hjemløse og udsatte og påvirke regering og myndigheder til at støtte sælgerne og andre fra samme målgruppe og få dem vaccineret hurtigst muligt.

»Men In Black har ikke noget med os at gøre. Vi tager stærkt afstand fra deres overbevisning og metoder,« siger han.

Lørdag eftermiddag afholdt Men In Black en demonstration på Rådhuspladsen, hvor hjemløse kunne komme og få mad, blive klippet og lignende. Da det var en anmeldt demonstration, var forsamlingsforbuddet ikke gældende under arrangementet.