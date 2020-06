Professor er skeptisk over for testen, der ifølge firmaet bag er gennemtestet og relativt sikker.

For 299 kroner har man i en uge kunnet købe en test for antistoffer mod coronavirus i området i og omkring hovedstaden, og det har lidt over 2000 borgere benyttet sig af.

Af dem har ni procent antistoffer mod coronavirus i blodet, oplyser firmaet bag. Det hedder Practio.

Antistofferne indikerer, at man har været smittet med virusset. Det vides endnu ikke med sikkerhed, om antistofferne gør en person immun over for at blive smittet igen, eller hvor længe antistofferne bliver i blodet.

Flere apoteker vil løbende blive tilføjet listen over udbydere af antistoftesten.

- Vi vil også gerne give mulighed for, at myndigheder og forskere kan få indsigt i resultaterne, siger Jonas Nilsen, der er læge og medstifter af Practio.

Testen er dog blevet kritiseret af Statens Serum Institut (SSI), der selv har lavet en stikprøve, hvor man har målt antistoffer blandt 1071 tilfældigt udvalgte danskere i 30 kommuner. Personerne fik foretaget en blodprøve, som blev sendt til et laboratorie.

Her havde 1,1 procent antistoffer mod coronavirus. Det svarer til 12 personer.

Der er dog den forskel, at de nye antistoftest er blevet solgt på apoteker i og omkring København, hvor coronavirus har ramt hårdere end andre dele af landet.

Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet, er meget skeptisk og mener, at testen er alt for usikker.

Man skal ikke fæstne lid til den, siger han.

- Man skal mest af alt bare lade være med at lade sig teste med de test.

Testen er ifølge firmaet bag "sikker og gennemtestet" og har en følsomhed på 93-97 procent.

Prøven bliver dog ikke sendt ind til analyse på et laboratorie, som en blodprøve ville blive. Testen er en priktest, der giver svar efter kort tid.

Får man et positivt resultat, anbefales man at gå til egen læge eller en anden udbyder af antistoftest for at få resultatet bekræftet.

Ifølge Jens Lundgren er testen ikke brugbar til at give en reel indikation af antallet af personer med antistoffer.

- Og jeg er synes i det hele taget, det er usikkert, hvad vi skal bruge de her antistoftest til, siger han.

Ifølge Jonas Nilsen er testen dog sikker.

- Den er blevet testet af de spanske sundhedsmyndigheder på 17.000 personer, hvor den i 97 procent af tilfældene gav samme svar som en laboratorietest, siger han.

/ritzau/