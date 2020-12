»I Tivoli er vi åbne for alle muligheder, og bliver hurtigtest en anbefaling eller et krav til at få lov til at afvikle koncerter, så vil vi da se på det som en mulighed«.

Sådan lyder det fra pressechef i Tivoli Torben Plank, efter Sundhedsstyrelsen lørdag meldte ud, at såkaldte hurtigtest for coronavirus også kan anvendes i forbindelse med kulturbegivenheder som f.eks. teaterforestillinger, koncerter og fodboldkampe.

Den såkaldte hurtigtest – eller antigentest, som den kaldes i lægesprog – kan give svar i løbet af 15 til 30 minutter.

Den udbydes nu gratis af Falck, efter mange mennesker flere steder i landet har skullet vente flere dage eller uger på overhovedet at kunne bestille en testtid.

Kø ved Falcks mobile testcenter, hvor der lørdag er blevet åbnet op for gratis lyntest i kampen mod coronavirus. Foto: Philip Davali Vis mere Kø ved Falcks mobile testcenter, hvor der lørdag er blevet åbnet op for gratis lyntest i kampen mod coronavirus. Foto: Philip Davali

Testene har den ulempe, at de ikke er lige så præcise som de PCR-test, der udføres i det offentlige. Således har en hurtigtest en følsomhed på cirka 60 procent og giver dermed et mere usikkert svar end PCR-testen, som danskerne hidtil har benyttet.

Til gengæld får man altså at vide med det samme, om man skal isolere sig, mens man med PCR-testen i princippet kan nå at smitte andre, mens man venter på svaret.

Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i Statens Serum Institut, kalder testen »udmærket«.

»Når folk er har meget virus i sig, så vil testen vise positiv med det samme. Den er ikke så god, når folk ikke er ikke så smitsomme – det vil sige, når man er på vej til at blive helbredt, eller hvis man befinder sig meget tidligt i sin infektion,« siger han.

Kunne du finde på at tage en hurtigtest?

Trods usikkerheden sammenlignet med den velkendte PCR-test vil hurtigtest dog formentlig være et værktøj, danskerne fremover skal vænne sig til.

Antigentesten kan for eksempel også være nyttig, hvis man skal på en længere togtur eller på shoppetur – det vil sige steder, hvor større menneskemængder er samlet, fortæller Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

»Der vil jo være mulighed for spredning af virus der, hvor mange mennesker krydser hinanden, Og så må arrangørerne jo prøve at finde ud af, om den erfaring, man har gjort sig ved testcentrene, kan danne grundlag for, hvordan det skal ske rent praktisk,« siger han.

På grund af usikkerheden ved lyntestene lyder de nuværende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, at lyntest ikke skal bruges til mennesker med symptomer på coronavirus, nærkontakter til smittede eller sundhedspersonale. De skal i stedet testes med en almindelig test.

Der er jo noget besvær med at skulle teste folk, inden de skal lukkes ind til et arrangement, men hvis det kan være betingelsen for at afvikle et arrangement, er det nok besværet værd Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet

Sundhedsstyrelsen ser først og fremmest lyntest som et værktøj til at screene en større gruppe – for eksempel ansatte på et slagteri eller beboere på et kollegium – og dermed fange potentielle superspredere.

Testen slår kun ud, hvis der er meget virus. Det er ikke det samme som at sige, at man skal have masser af symptomer for at få en positiv test, for man er ofte mest smitsom, lige før man får symptomer,« siger Hans Jørn Kolmos.

Han vurderer ikke, at der for arrangører af kulturarrangementer og så videre vil være nogen økonomisk gevinst ved at skulle indføre en hurtigtest.

»Tværtimod. Der er jo noget besvær med at skulle teste folk, inden de skal lukkes ind til et arrangement, men hvis det kan være betingelsen for at afvikle et arrangement, er det nok besværet værd,« siger Hans Jørn Kolmos.

Hurtigtest er ikke nær så sikre, som den test, det offentlige kan tilbyde. Til gengæld kan man hurtigt komme til. Foto: Philip Davali Vis mere Hurtigtest er ikke nær så sikre, som den test, det offentlige kan tilbyde. Til gengæld kan man hurtigt komme til. Foto: Philip Davali

Hvis covid-19 kommer til at være i vores samfund længe endnu, vil hurtigtesten også kunne bruges i andre sammenhænge end hos Falck i Danmark:

»Det kan være, hvis man er ude at rejse et sted i verden, hvor der ikke er adgang til PCR-test. For eksempel på et krydstogtskib. I dag bliver den jo brugt som den primære test mange steder i verden, blandt andet i Indien,« siger Nils Strandberg.

Men skal vi så overhovedet bruge test for covid-19, hvis der kommer en vaccine snart?

»Uanset om vi har en vaccine eller ej, så vil der være smitte alligevel. Derfor vil du altid have brug for den her test som et supplement til PCR-testen,« siger den tidligere SSI-direktør.

Falcks mobile testcenter. Svaret på testen foreligger efter ca. 15 minutter. Foto: Philip Davali Vis mere Falcks mobile testcenter. Svaret på testen foreligger efter ca. 15 minutter. Foto: Philip Davali

Tilbage i Tivoli glæder man sig under alle omstændigheder til at genåbne til den nye sæson i marts:

»Udviklingen på dette område går p.t. meget stærkt, og med udsigt til kommende vacciner kan det jo være, at der dukker yderligere gode tiltag op. Det er derfor svært at sige noget meget konkret, men vi ser som sagt på alle muligheder,« siger Torben Plank.