Det er planen, at en ny hurtigfærge skal sejle fem gange dagligt mellem Samsø og Aarhus om sommeren.

Der er flertal i Samsø Kommune til at købe en hurtigfærge, som skal sejle mellem Samsø og Aarhus.

Det skriver TV2 Østjylland.

Dermed bliver færgen nu en realitet efter en lang politisk kamp mellem fløjene i Samsø Kommune.

- Kommunalbestyrelsen har besluttet at bestille en hurtigfærge. Vi starter stille ud i 2020 med at sejle om sommeren, og så i 2021 kommer færgen til at sejle hele året rundt, siger Marcel Meijer (S) til TV2 Østjylland.

I øjeblikket fragter færgen Isabella passagerer mellem Samsø og Jylland. Den lægger til i Hou ved Odder.

Håbet er, at en hurtigere forbindelse til Danmarks næststørste by kan skabe flere jobmulighederne for borgere i kommunen.

- Hele formålet med færgen er at koble sig på den vækstmotor, som Aarhus er. Vi kan se, at det største problem på Samsø er affolkning, og vi håber på, at vi med hurtigfærgen kan lokke nogle unge familier til, siger Marcel Meijer (S) til TV2 Østjylland.

Den nye færge kommer til at koste mellem 30 og 40 millioner. Den skal sejle fem gange dagligt om sommeren og to gange dagligt om vinteren.

Færgeplanerne har mødt modstand fra kommunens højrefløj, der ikke mener, at færgen kan forsvares hverken økonomisk eller miljømæssigt.

- Jeg synes, at det her strider så meget imod, hvad vi har arbejdet med her på Samsø gennem så mange år.

- Når vi holder den her miljøbelastning op imod, at vi er 3684 samsinger, så er jeg dælme glad for, at resten af verden ikke agerer på samme måde, som vi gør på Samsø, siger byrådsmedlem Per Urban Olsen (K) til TV2 Østjylland.

Selv om afstemningen endte med et flertal for at få færgen sat i vandet, er borgmesteren ikke døv over for kritikken.

- Jeg synes, der skal være plads til tvivl i det her. Vi er opmærksomme på, at selv om vi har det bedst mulige bud på passagertal i den markedsanalyse, vi har fået, så er vi jo ikke sikre på, at vi når derhen.

- Derfor skal vi også passe på at sætte det i værk på sådan en måde, at vi ikke løber nogen økonomisk risiko, siger Marcel Meijer til tv-mediet.

/ritzau/